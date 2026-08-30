פועל בן 32 נפצע בינוני לאחר שנפל מסולם באלעד

מבזקים נוספים
כתב החרדים מיום הגיוס הסוער: "הפרט החרדי הרבה יותר חלש" | צפו
כתב חדשות 13 לענייני חרדים, יואלי ברים, בריאיון ל"כיכר השבת" במהלך יום הגיוס למסלולים החרדיים בצה"ל, מציג ניתוח מרתק על השלכות השירות על הזהות החרדית, היקפי הגיוס וגל המעצרים | טען כי השירות הצבאי אמנם אינו פוגע בהכרח ברמת שמירת המצוות והדת של הבחור, אך מוביל בהדרגה לניתוק מהשתייכותו למגזר החרדי בשל החשיפה לאוכלוסיות שונות. בנוסף, מחה על הלחץ המופעל על הצעירים וקרא למדינה לחדול ממעצרי בחורי הישיבות החלשים (חרדים VOD)קובי ישראל
בגלל איראן: האזהרה הדרמטית שקיבל שר המלחמה ממפקדיו הבכירים
מפקדי זרועות הצבא האמריקני הגישו הערכה מסווגת ודרמטית לשר ההגנה | הצי, חיל האוויר והיבשה התייחסו למצב מול איראן ושיגרו אזהרה חריגה (בעולם)כיכר השבת
תאונה בין רכב למשאית בבני ברק — אישה פונתה במצב בינוני
תאונת דרכים בין רכב למשאית אירעה היום (14:49) בדרך הנשיא הראשון בבני ברק. צוותי מד"א פינו לבית החולים שיבא אישה בת 63 במצב בינוני עם חבלת חזה.קובי רוזן
כזה עוד לא ראיתם: פיצוץ אדיר התרחש בסמוך לבית אבות - 37 קשישים נהרגו
כטב"ם רוסי פגע במחסן תחמושת בלב אזור מגורים | רוב הקורבנות היו דיירי בית אבות סמוך | זלנסקי: "מחסנים כאלה אסורים באזורי מגורים" (בעולם)כיכר השבת
אחרי "המרשעת הזו, תקבל את המכה": דרישה לחקירה נגד הראשון לציון בעקבות דבריו על היועמ"שית
התנועה לאיכות השלטון דרשה לפתוח בחקירה פלילית נגד הראשון לציון בעקבות דבריו נגד היועצת המשפטית לממשלה: "רשויות האכיפה חייבות לבדוק אם נחצה הרף הפלילי לעבירה ההסתה לאלימות" | חבר הכנסת מש"ס: "חוצפתו של הג'ינג'י מרקיעה שחקים ושוברת שיא חדש. אמר דעתו, דעת תורה, באופן ברור. תנועת ש"ס תמשיך להתחזק למרות מרמורו" (אקטואליה, חרדים)נחמן שטרנהרץ
נפרדים מהקאנטרי | התיעוד המרומם מביקור האדמו"ר מקראלי במחנה החסידות
בימים אלו חוזרים כלל התלמידים והבחורים בארה"ב מהרי הקאנטרי, שם שהו במשך חודשי הקיץ | צפו בתיעוד מביקור ההוד של האדמו"ר מקראלי במחנה 'זרע אברהם' של החסידות, שם חיזק את הבחורים והילדים לקראת חודש הרחמים והסליחות (חסידים)חיים רוזנבוים
האימא מזועזעת: זה מה שכתבו חברים על הבן שלה | הסרטון של הליכוד
הליכוד מפרסם סרטון חדש, במסגרת הקמפיין לקראת מערכת הבחירות, שמסמן את הקו של המפלגה - מלחמה ב"חרם" נגד נתניהו | אימא שמקבלת שיחת טלפון על הבן שלה, שעושים נגדו חרם בבית הספר. היא נחשפת להתכתבויות בוואטספ בנושא | צפו (פוליטי)יוני גבאי
סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל
למרות מכבש לחצים אדיר מצד קטאר, סעודיה ומדינות נוספות, נשיא סומלילנד דוחה על הסף הצעות כלכליות לניתוק הקשר האסטרטגי שנחתם עם נתניהו. הברית ההיסטורית עם ירושלים מתהדקת ומוכיחה כי הריבונות בים האדום אינה למכירה (העולם הערבי)דוד הכהן וב. ניסני