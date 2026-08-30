מבזקים נוספים
מזעזע: האיראנים רעבים ללחם - זה הפתרון הנורא שהם מצאו
לאיראנים לא נשארו פריטים יקרי ערך כדי להשיג בתמורתם אוכל, הכסף שלהם אינו שווה דבר והתכשיטים המעטים שנותרו בידי האזרחים העניים כבר נמכרו מזמן | הדבר האחרון שנותר להם למכור - וזה מזעזע במיוחד (בעולם)כיכר השבת
גבר בן 30 נפצע בינוני לאחר שנפל מקומה שניה בקריית גת
גבר כבן 30 נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מחלון בקומה השניה בשדרות לכיש בקריית גת. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
הסמל החרדי מתאר בשיחה עם 'כיכר': זה מה שקורה בחשמונאים - וכך נראה "אלול"
סמל ג׳, שצפוי להיות בין המפקדים של המתגייסים לחטיבת החשמונאים, בראיון ל״כיכר השבת״ עם מסר למתגייסים החרדים | האם מי שנכנס לחשמונאים כחרדי יוצא גם כחרדי? זה מה שלפחות הוא טוען (חרדים)קובי ישראל
אירוע חמור בירושלים: תא המטען נפתח - ואלו האנשים שהתחבאו בתוכו
שוטרי מחוז ירושלים תפסו ארבעה שוהים בלתי חוקיים פלסטינים שהתחבאו בתוך תא מטען של רכב פרטי. הרכב אותר במחסום חיזמא, חצה את תחומי ירושלים ונעצר בשכונת פסגת זאב | צפו בתיעוד החריג - החשודים נשלפים מתוך תא המטען (בארץ)קובי אטינגר
מחלבות גד קוראת להחזרת גבינת קממבר בשל חיידק ליסטריה מסוכן
מחלבות גד מזהירה מפני צריכת גבינת קממבר בשלה עם עובש לבן 33% שומן (130 גרם) עם תאריך תפוגה 7/9/26 ומספר אצווה BFBN. בבדיקת היצרן הצרפתי התגלה חיידק ליסטריה מונוציטוגנס במוצר. החיידק עלול לגרום למחלה בקרב אוכלוסיות בסיכון גבוה: בעלי מערכת חיסון חלשה, קשישים, ולהפלות בנשים הרות. צרכנים מתבקשים להימנע מצריכת המוצר. הקריאה להחזרה נעשית בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות. פרטים נוספים במוקד שירות הלקוחות: 1-700-50-21-22 או service@gad-dairy.co.ilיוסי נכטיגל
ילד בן 7 נפגע קשה מרכב בעת רכיבה על קורקינט ברעננה
תאונת דרכים בין רכב לרוכב קורקינט אירעה היום (16:32) ברחוב דב הוז ברעננה. צוותי מד"א מפנים לבית החולים מאיר ילד בן 7 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
סמוטריץ' מורה להוזיל את מס הבלו על הבנזין
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק. כעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר לגיבוש רף ההוזלה והמנגנון המדויק. סמוטריץ' מתכוון לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף בימים הקרובים.כיכר השבת
"בן גיגי, שומע?": כך העמיד אריה דרעי את עורך הדין השמאלני במקום
יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיב לפניית התנועה לאיכות השלטון לבג"ץ נגד הראשון לציון הרב יצחק יוסף | דרעי השתמש במוצאו המרוקאי של עורך הדין שרגא לצורך הפנייה הלא-שגרתית (פוליטי)כיכר השבת