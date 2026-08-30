מחלבות גד מזהירה מפני צריכת גבינת קממבר בשלה עם עובש לבן 33% שומן (130 גרם) עם תאריך תפוגה 7/9/26 ומספר אצווה BFBN. בבדיקת היצרן הצרפתי התגלה חיידק ליסטריה מונוציטוגנס במוצר. החיידק עלול לגרום למחלה בקרב אוכלוסיות בסיכון גבוה: בעלי מערכת חיסון חלשה, קשישים, ולהפלות בנשים הרות. צרכנים מתבקשים להימנע מצריכת המוצר. הקריאה להחזרה נעשית בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות. פרטים נוספים במוקד שירות הלקוחות: 1-700-50-21-22 או service@gad-dairy.co.il

יוסי נכטיגל