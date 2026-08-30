מבזקים נוספים
המעקבים הוצגו – ועורך הדין פוצץ את הקופה ב־3 מיליון שקל
סרטוני מעקב דרמטיים שהציגו את התנהלותו של עורך דין צעיר שנפגע בארבע תאונות דרכים לא מנעו מבית המשפט המחוזי בתל אביב לפסוק לטובתו פיצוי ענק של כ־3 מיליון שקל, למרות מחלוקת קשה על היקף הנזק (משפט)דניאל הרץ
משטרה צבאית נכנסה לבני ברק - זה נגמר לא טוב | אסון בלב ים • צפו
סערת הגיוס בלשכת תל השומר | דרישת החקירה נגד הראשון לציון והזעם בש"ס | סיכול כספי הטרור במעבר המנהרות | משטרה צבאית נכנסה לבני ברק - זה נגמר לא טוב | הטרגדיה המחרידה בניו ג'רזי | אסון בלב ים בקפריסין | וכמו תמיד התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
חיילי גבעתי שסירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית נשפטו לכלא
ארבעה חיילים מגבעתי שסירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית נידונו ל-10 ימי מאסר. שלושה חיילים נוספים שגיבו אותם קיבלו 5 ימי כלא. שאר המעורבים נמצאים באמצע הליכים משפטיים.כיכר השבת
הנה למה החרדים לא מתגייסים: צה"ל גזר את דינם של הלוחמים שסירבו לעלות עם אישה
בעוד החילונים והשמאל תוקפים את החרדים השכם והערב על אי-גיוסם לצה"ל, חיילים שומרי מצוות שכן עשו את זה ונאלצו למסור נפש עבור קיום המצוות נשפטו הערב לעשרה ימים בכלא הצבאי, בגלל שסירבו לעלות עם אשה לנמ"ר (חדשות)קובי ישראל
גבר בן 31 נפגע קשה בנפילה מגובה בקרית גת
גבר בן 31 נפגע קשה הערב (18:24) בנפילה מגובה בשדרות לכיש בקרית גת. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב קשה עם חבלות בבטן ובראש.קובי רוזן
המשבר הדרמטי שמאיים על המשטר - והעדויות מהשטח: "זה קורה ב-3 לפנות בוקר"
בעיתון ה'ניו יורק טיימס' מתארים אזרחים הממתינים שעות ארוכות לתדלוק בעקבות תקיפות על מתקני אנרגיה ומצור ימי אמריקאי | המשטר חושש מהתפרצות מחאות עממיות, המחסור מעמיק את המצוקה הכלכלית | בארצות הברית מחכים בדיוק לזה - התפרצות עממית נגד המשטר, כזו שתתן אור ירוק לארצות הברית לפעול (בעולם)כיכר השבת