סרטוני מעקב דרמטיים שהציגו את התנהלותו של עורך דין צעיר שנפגע בארבע תאונות דרכים לא מנעו מבית המשפט המחוזי בתל אביב לפסוק לטובתו פיצוי ענק של כ־3 מיליון שקל, למרות מחלוקת קשה על היקף הנזק (משפט)

דניאל הרץ