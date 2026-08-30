המעקבים הוצגו – ועורך הדין פוצץ את הקופה ב־3 מיליון שקל

בעוד החילונים והשמאל תוקפים את החרדים השכם והערב על אי-גיוסם לצה"ל, חיילים שומרי מצוות שכן עשו את זה ונאלצו למסור נפש עבור קיום המצוות נשפטו הערב לעשרה ימים בכלא הצבאי, בגלל שסירבו לעלות עם אשה לנמ"ר (חדשות)

קובי ישראל