מבזקים נוספים
חשיפה: אחרי מפגן כח עצמתי בגבעת פוניבז' - הגר"ש מרקוביץ' יערער לעליון | מעייריב
עליית מדרגה במאבק גדו"י נגד היועמש"ית | נמשכים מעצרי עריקים חרדים - הפגנות סוערות בכלא 10 | הפגנות גם בלשכת הגיוס | ההכרעה הצפויה של הגר"ש מרקוביץ', ומפגן הכוח של תלמידיו | השיר שכתב החתן - וסחט דמעות (מעייריב)איצלה כץ
המעקבים הוצגו – ועורך הדין פוצץ את הקופה ב־3 מיליון שקל
סרטוני מעקב דרמטיים שהציגו את התנהלותו של עורך דין צעיר שנפגע בארבע תאונות דרכים לא מנעו מבית המשפט המחוזי בתל אביב לפסוק לטובתו פיצוי ענק של כ־3 מיליון שקל, למרות מחלוקת קשה על היקף הנזק (משפט)דניאל הרץ
משטרה צבאית נכנסה לבני ברק - זה נגמר לא טוב | אסון בלב ים • צפו
סערת הגיוס בלשכת תל השומר | דרישת החקירה נגד הראשון לציון והזעם בש"ס | סיכול כספי הטרור במעבר המנהרות | משטרה צבאית נכנסה לבני ברק - זה נגמר לא טוב | הטרגדיה המחרידה בניו ג'רזי | אסון בלב ים בקפריסין | וכמו תמיד התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה"
הנסיך הארי טוען כי איומים מוחשיים על חייו וחיי משפחתו מצד אל-קאעידה אינם זוכים להתייחסות הנדרשת מצד הגוף האחראי על אבטחת משפחת המלוכה | הארי, לשעבר חייל בצבא הבריטי דורש אבטחה צמודה (בעולם)כיכר השבת
חיילי גבעתי שסירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית נשפטו לכלא
ארבעה חיילים מגבעתי שסירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית נידונו ל-10 ימי מאסר. שלושה חיילים נוספים שגיבו אותם קיבלו 5 ימי כלא. שאר המעורבים נמצאים באמצע הליכים משפטיים.כיכר השבת
הנה למה החרדים לא מתגייסים: צה"ל גזר את דינם של הלוחמים שסירבו לעלות עם אישה
בעוד החילונים והשמאל תוקפים את החרדים השכם והערב על אי-גיוסם לצה"ל, חיילים שומרי מצוות שכן עשו את זה ונאלצו למסור נפש עבור קיום המצוות נשפטו הערב לעשרה ימים בכלא הצבאי, בגלל שסירבו לעלות עם אשה לנמ"ר (חדשות)קובי ישראל
גבר בן 31 נפגע קשה בנפילה מגובה בקרית גת
גבר בן 31 נפגע קשה הערב (18:24) בנפילה מגובה בשדרות לכיש בקרית גת. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב קשה עם חבלות בבטן ובראש.קובי רוזן