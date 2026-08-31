המוסד תכנן פלישה קרקעית לאיראן – וושינגטון עצרה הכל

מבזקים נוספים
במסווה של סיוע: 100 בקבוקי ניקוטין הוברחו לעזה | החברה הושעתה
רשות המעברים חשפה הברחה של ניקוטין נוזלי בהיקף חסר תקדים • החומר הוסתר בבקבוקי שתייה רגילים במשאית של חברה ישראלית | האישור הוקפא מיידית (בארץ)ב. ניסני
מעמד מרגש בקפריסין: בנו של אביגדור ליברמן הכניס ספר תורה
מעמד חגיגי ומלכד, בנו של יו"ר "ישראל ביתנו" חגג את הכנסת ספר התורה לזכות משפחתו בהשתתפות הקהילה היהודית והישראלית באי | "ותנו כבוד לתורה" (חדשות בעולם)דני שפיץ
ח"כ מאיר כהן לא יתמודד לכנסת ברשימת 'יש עתיד' | זה התפקיד החדש שלו
ח"כ מאיר כהן לא יתמודד לכנסת הבאה ברשימת 'יש עתיד', וימונה ליו"ר ונשיא ועידת יש עתיד | כהן: "אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה ולאנשים שיובילו אותה אל העתיד" (פוליטי)קובי ישראל
בר־אילן העלתה הילוך בהשקעה בחרדים - זה מה שמחכה להם
אוניברסיטת בר־אילן העלתה הילוך בהשקעה בסטודנטים ובסטודנטיות מהמגזר החרדי והקימה את תוכנית "ראשונים" – הכוללת מעטפת תמיכה וסיוע לבוגרי מוסדות לימוד חרדים (חרדים)יוסי כץ
מאיר כהן לא יתמודד לכנסת הבאה — ימונה ליו"ר ועידת יש עתיד
חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר כהן, מבכירי יש עתיד, החליט שלא להתמודד ברשימת "ביחד" לכנסת הבאה. כהן ימונה לתפקיד יו"ר ונשיא ועידת יש עתיד.כיכר השבת
הזמר ישי ריבו חשף: ביטלתי מופעים בשווי של מיליון שקל
הזמר ישי ריבו חשף כי ביטל מופעים בשווי כולל של מיליון שקל בעקבות עצת רב | "הרב האיר לי את הנקודה הזאת", הסביר (ברנז'ה)איציק אוחנה
1.8 מיליארד דולר: חורבן לצינור החמצן האיראני במרתפי הבנקים
משרד האוצר האמריקאי הנחית מכה איומה והכריז באופן רשמי כי חמשת סניפי בנק מצרים באיחוד האמירויות מהווים סכנה חמורה להלבנת הון, לאחר שהזרימו כמעט שני מיליארד דולר לחברות קש איראניות שנועדו לעקוף סנקציות בינלאומיות קשות במיוחד (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
ישראל ויוון חתמו על עסקת הגנה בהיקף 10 מיליארד שקל
משרד הביטחון ומשרד ההגנה היווני חתמו על עסקת "מגן אכילס" בהיקף של למעלה מ-10 מיליארד שקל. במסגרת העסקה תקים ישראל מערך הגנה רב שכבתית ביוון, הכולל מערכות ישראליות: 'קלע דוד' ו'ספיידר' מתוצרת רפאל ומערכת 'BARAK MX' מתוצרת התעשייה האווירית.קובי אטינגר