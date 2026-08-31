הסחורה שנתפסה בכרם שלום ( צילום: דוברות המשטרה )

ניסיון הברחה חריג ומתוחכם נחשף אתמול במעבר כרם שלום, כאשר בודקי רשות המעברים היבשתיים של משרד הביטחון גילו כ-100 בקבוקי ניקוטין נוזלי בנפח של ליטר וחצי כל אחד, שהוסתרו בתוך בקבוקי שתייה רגילים במסווה של משלוח סיוע הומניטרי.

המשאית, שנשאה מטען שנרכש על ידי חברה ישראלית במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע של הסקטור הפרטי, עברה בידוק ביטחוני מעמיק שערכו אנשי רשות המעברים יחד עם נציגי מנהלת התיאום והקישור לעזה. הבדיקה חשפה את ההסתרה המתוחכמת, והמשאית הוחרמה במלואה והועברה להמשך טיפול של המכס וגורמי האכיפה. הקפאה מיידית של האישור מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, הגיב במהירות להתגלית והורה על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועה – עד להודעה חדשה. ההחלטה משקפת מדיניות של "אפס סובלנות" כלפי ניצול מנגנוני הסיוע לצרכים אסורים. זעם ההורים עבד: החלטת בית הספר לגבי התלמידים שהואשמו ברצח דוד הכהן | 14:10 רוקחים נעצרו בחשד לגניבת תרופות מחיילי צה"ל ב. ניסני | 15:11 האירוע מצטרף לשורת ניסיונות דומים שנחשפו בחודשים האחרונים. בפברואר 2026 סוכלה הברחת מאות קילוגרמים של טבק שהוסתרו בתוך קופסאות שימורי עלי גפן – גם אז במסגרת משלוח של חברה ישראלית מורשית, וגם אז הורה האלוף הלוי על הקפאת האישור. במרץ נתפסו בקבוקי חומרי ניקוטין בתוך ערכות היגיינה של סוכנות בינלאומית.

הסחורה שנתפסה בכרם שלום ( צילום: דוברות המשטרה )

שוק שחור רווחי

ניקוטין נוזלי אינו רק מוצר צריכה. בעזה, שבה מחסור בסיגריות ובטבק הופך אותם לסחורה יקרה ומבוקשת, חומרים כאלה יכולים להזין שוק שחור ולהזרים כספים לארגונים השולטים בשטח. לכן הבידוק במעברים נותר קפדני כל כך, גם כשמדובר במשלוחים שאושרו מראש.

התמונה ברורה: גורמים שונים מנסים שוב ושוב לנצל את זרם הסיוע ההומניטרי כדי להחדיר מוצרים אסורים או רווחיים לרצועה. רק לפני מספר חודשים נעצרו שלושה חשודים שניסו להבריח סחורה אסורה באמבטיות עפר סמוך למעבר כרם שלום, כאשר הסחורה כללה ציוד תקשורת ומצברים שנועדו לסייע לחמאס.

הסחורה שנתפסה בכרם שלום ( צילום: דוברות המשטרה )

מתח מתמיד

הסיפור מדגיש את המתח המתמיד בין הצורך להעביר סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית לבין החשש מניצול המנגנון. רשות המעברים ומערכת הביטחון ממשיכות להדגיש: כל ניסיון הברחה – קטן או גדול – יטופל בחומרה, והאישורים לחברות יישללו מיד כשיימצא פגם.

המשאית כבר לא תגיע ליעדה. החברה הישראלית ממתינה כעת להודעה חדשה לגבי המשך פעילותה במנגנון הסיוע. מעבר כרם שלום ממשיך לפעול – עם עיניים פקוחות יותר מתמיד.