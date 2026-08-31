45 אלף שקל למתכונים: קמפיין המשפיעניות והפרטים הפיקנטים

מה שהחל כלחשושים ברשת סביב שיתופי פעולה תמוהים של הרשות החרדית, הפך לשערורייה רשמית עם נתונים מדויקים. יותר מחודש לאחר שהסערה הציבורית שטפה את הרשתות החברתיות, משרד ראש הממשלה נאלץ לחשוף את הפרטים המלאים בעקבות בקשה רשמית לפי חוק חופש המידע שהגיש ארגון "בצלמו".

מהמענה הרשמי עולה כי עלותו הכוללת של קמפיין המשפיעניות השנוי במחלוקת עמדה על 45 אלף שקלים. הקמפיין, שעורר זעם ציבורי רב, כלל סרטונים שבהם הוצגו מתכונים שונים לקראת הסעודה המפסקת שלפני הצום, כשהם מלווים בכיתוב מחייב: "בשיתוף הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה".

שש משפיעניות ותיחור בין ארבע חברות

במסגרת המענה לבקשת חופש המידע, נחשפה לראשונה רשימת שש המשפיעניות שנבחרו להוביל את המהלך הממומן: שרה שבאבו, יעל צין, אלישבע רוזנבלום, ננה הלפרין, מורן כהן וקטרין נמני. עם זאת, במשרד ראש הממשלה בחרו שלא לחשוף את הסכום המדויק שקיבלה כל אחת מהמשפיעניות באופן פרטני עבור השתתפותה בסרטונים.

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בנוסף, נחשף פרוטוקול הבחירה של סוכנות הפרסום שליוותה את המהלך. טרם בחירת הגורם המבצע, נערך תיחור בין ארבע חברות בולטות בענף – שר מדיה, סטורי מדיה, גיל מדיה ורוברטו. בסופו של ההליך, החברה שנבחרה להוציא לפועל את הקמפיין הייתה סטורי מדיה.

ביקורת חריפה: "שורפים כסף במקום דברים חשובים"

הקמפיין עורר ביקורת נוקבת עוד בזמן אמת. העיתונאית מירב סבר תקפה בחריפות את ההתנהלות ברשתות וכתבה: "במקום שהרשות החרדית במשרד ראש הממשלה תעסוק למשל בהנגשת השכלה אמיתית ואקדמיה לגברים ונשים חרדים, היא שופכת עשרות אלפי שקלים למשפיעניות פח כדי שיצלמו סרטונים על הכנה רוחנית ונפשית לתשעה באב".

הביקורת הציבורית התמקדה בשאלה מדוע משרד ראש הממשלה בחר להשקיע סכומים ניכרים בקמפיין שיווקי דרך משפיעניות, במקום להקצות את התקציב לצרכים חיוניים יותר במגזר החרדי. השאלה האם מדובר בשימוש נכון בכספי ציבור ממשיכה להעסיק גורמים רבים.

כעת, לאחר שהנתונים המלאים נחשפו, הציבור יכול לבחון את ההחלטות שהתקבלו ברשות החרדית ואת השיקולים שעמדו מאחורי ההשקעה בקמפיין זה. השאלה המרכזית שנותרה היא האם ההשקעה הצדיקה את המטרה, או שמא היה מקום להקצות את התקציב לצרכים דחופים יותר בקרב הציבור החרדי.