קנו פטור מעבודות שירות: סוכן סמוי הפיל חשודים בשוחד

גבר כבן 35 נפל לבאר בעומק כ-6 מטרים בשטח פתוח מזרחית לקיבוץ יקום בשרון. לאחר פעולות חילוץ מורכבות של כוחות הכיבוי, צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני עם חבלות בגב ותשישות.

קובי רוזן