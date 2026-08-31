מבזקים נוספים
בשמחת בר המצווה לנינם הראשון; הסבים הדגולים נפגשו במטבח, זו הסיבה
בבני ברק נחגגה ברוב שמחה שמחת בר המצווה לחתן המצוות, נינם הראשון של האדמו"ר משאץ והגה"צ גאב"ד מאקאווא | אפיזודה מעניינת נרשמה כאשר הסבים הגיעו בשעות שונות ונפגשו דווקא באזור המטבח | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור | שוקי לרר מגיש גלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
גבר בן 35 חולץ ממעמקי באר ליד קיבוץ יקום ופונה במצב בינוני
גבר כבן 35 נפל לבאר בעומק כ-6 מטרים בשטח פתוח מזרחית לקיבוץ יקום בשרון. לאחר פעולות חילוץ מורכבות של כוחות הכיבוי, צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני עם חבלות בגב ותשישות.קובי רוזן
מרדף דרמטי בציר 60: חשודים חמושים נמלטו לאחר שפגעו בניידת | צפו
שוטרים זיהו חשודים חמושים בכיכר אדם • מרדף פרוע בציר 60 הסתיים בפציעת שוטר וחייל | שוטר וחייל שסיירו באזור הבחינו ברכב | צפו בתיעוד (חדשות משטרה)דוד הכהן
טענות להזמנת רצח: חבר הכנסת ליברמן שלח התראה לפעיל הליכוד המוכר
במכתב שנשלח בשם אביגדור ליברמן וישראל ביתנו נטען כי רמי בן יהודה ערך והפיץ מחדש סרטון ובו טענות חמורות כלפי אביגדור ליברמן (משפט)משה כהן
הדרמה בפתח תקווה הסתיימה בבני ברק | ומדוע שוב היהודים תמיד אשמים? • צפו
זעקת הרבנים מול כלא 10 וסערת חוק הגיוס בתל השומר | אבל בעולם החסידות: האדמו"ר מביאלא אוסטרובא זצ"ל הסתלק לבית עולמו | הדרמה בפתח תקווה: הילד הנעדר אותר בבני ברק | תופעה מטרידה: גל חסימות פתאומי בוואטסאפ בישראל | וגם: ההאשמה החריגה של ר"מ ספרד, תחזית מזג האוויר והתיעוד הקיצוני מברזיל • צפו 'היום בכיכר'יוסי סרגובסקי
זה מצבו הרפואי של הגבר בן ה-35 שנפל לבאר בעומק עצום באיזור השרון
גבר כבן 35 נפל לבאר בעומק כ-12 מטרים בשטח פתוח מזרחית לקיבוץ יקום • כוחות מד"א והכיבוי ירדו לעומק הבור והעניקו טיפול רפואי | פונה לבי"ח מאיר במצב בינוני (בארץ)קובי רוזן
לאחר שנים של דיונים ותביעות ב-161 מיליון שקל: כך הסתיים סכסוך מנהרות הכרמל
השופט אריאל צימרמן הכריע בתביעות ההדדיות בין CCEC לשיכון ובינוי ואשטרום, שהסתיימו בסכום זעום לעומת דרישות שני הצדדים (משפט)כיכר השבת
המשטרה הגבירה את האבטחה על יו"ר ועדת הבחירות סולברג • מה עומד מאחורי ההחלטה?
המשטרה הנחתה להגביר את האבטחה על השופט נעם סולברג • ההחלטה התקבלה בשבועיים האחרונים והאבטחה הצמודה החלה בימים האחרונים | על רקע איומים והפגנות נגדו (פוליטי מדיני)יוני גבאי