מבזקים נוספים
יואב סגלוביץ' מצטרף למנסור עבאס; "עושים מעשה גם אם הוא קשה"
יואב סגלוביץ' הכריז על הצטרפותו למפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס • "עבדנו יחד על מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית" | מהלך משמעותי במפה הפוליטית (פוליטי מדיני)יוני גבאי
גנרל איראני בכיר: מלאי הטילים שלנו גדל, ישראלים שהגיעו מחו"ל צריכים לברוח
הגנרל מחמד רזא נקדי ממשמרות המהפכה האיראניות טען בראיון כי למעלה מ-90% ממלאי הטילים של איראן עדיין קיים, וכי קצב הייצור עולה על קצב הצריכה. לדבריו, "ציפינו לניצחון אבל לא שהוא יגיע בקלות כזאת", והוסיף כי עד כה לא הופעלו כל היכולות האיראניות. נקדי גם איים על ישראלים שהגיעו ממדינות אחרות: "עליהם לשוב במהירות למדינות שמהן באו, אחרת לא ינהגו בהם לפי מידת הרחמים".קובי אטינגר
משבר המים בדרך לסיום: מתקני ההתפלה חזרו לפעילות הדרגתית | השיבושים, ההתרעות - והפתרון
שני מתקני ההתפלה בשורק חזרו לפעילות, מתקני פלמחים ואשדוד צפויים לחזור בקרוב ואספקת המים תחודש באופן הדרגתי ברוב האזורים בארץ בהם נרשמו במהלך היום שיבושים |באזור ירושלים, שבו נרשמו שיבושים נקודתיים בחלק מהשכונות, המאגרים צפויים להתמלא עד השעה 22:00 | החשש לשיבושים נרגע (חדשות בארץ)קובי ישראל
צה"ל חיסל מפקד אספקה ותחזוקה של חמאס בעיר עזה
צה"ל תקף במרחב צברה בעיר עזה וחיסל את עמר מוחמד רושדי סראג, מפקד פלוגת האספקה והתחזוקה של חמאס בעיר עזה. המחוסל ניהל את אספקת אמצעי הלחימה למחבלי חמאס בעיר. באותה פעולה הותקף גם מחבל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.ב. ניסני
אחרי ההודעה של השר כ"ץ, צה"ל מעדכן: דדו בר כליפא הוא מפקד פיקוד המרכז הבא
שר הביטחון אישר את המלצת הרמטכ"ל למינוי אלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז • המינוי ייכנס לתוקף ב-2027 בהתאם להערכת המצב המבצעית | רשימת המינויים המלאה (צבא וביטחון)קובי אטינגר
היווה איום מיידי: צה"ל חיסל מפקד אספקה בכיר בחמאס; זה מה שהוא ניהל - והתיעוד
עמר מוחמד רושדי סראג חוסל במרחב צברה • ניהל אספקת אמצעי לחימה למחבלי חמאס בעיר עזה | התקיפה בוצעה להסרת איום מיידי (צבא וביטחון)ב. ניסני
פרופסור עדה יונת, חתנת פרס נובל לכימיה, הלכה לעולמה
נפטרה פרופסור עדה יונת, חתנת פרס נובל לכימיה. יונת זכתה בפרס היקר ביותר במדע על מחקריה פורצי הדרך בתחום המבנה והתפקוד של הריבוזום.כיכר השבת
רוכב אופניים חשמליים נפצע קל בתאונה עם רכב בחולון
רוכב אופניים חשמליים כבן 50 נפצע באורח קל בתאונת דרכים עם רכב ברחוב גסי כהן פינת אהרונוביץ בחולון. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום.קובי רוזן