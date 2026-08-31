צה"ל תקף במרחב צברה בעיר עזה וחיסל את עמר מוחמד רושדי סראג, מפקד פלוגת האספקה והתחזוקה של חמאס בעיר עזה. המחוסל ניהל את אספקת אמצעי הלחימה למחבלי חמאס בעיר. באותה פעולה הותקף גם מחבל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

ב. ניסני