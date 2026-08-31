מתקן חלוקת מים בירושלים ( צילום: חרדים ירושלים )

החשש לשיבושים חמורים באספקת המים ברחבי הארץ הולך ונרגע: שני מתקני ההתפלה בשורק חזרו הערב (שני) לפעילות מלאה, לאחר שהושבתו זמנית בעקבות עכירות חמורה במי הים שנגרמה ממזג האוויר החריג. מתקני ההתפלה בפלמחים ובאשדוד צפויים אף הם לשוב לפעילות מלאה בקרוב.

ההתפתחויות החיוביות מגיעות לאחר יום של חשש ממשי לשיבושים נרחבים באספקת המים. במהלך היום נרשמה עכירות חמורה במי הים בעקבות מזג האוויר החריג, שהובילה להפסקה זמנית של פעילות חלק ממתקני ההתפלה. בעקבות זאת נערכו הרשויות והגורמים המקצועיים לאפשרות של שיבושים באספקת המים באזורים שונים בארץ.

מתקני חלוקת מים בירושלים ( צילום: חרדים ירושלים )

הפחתת אספקת המים לחקלאות

ברשות המים עדכנו כי בעקבות הפסקת פעילות מתקני ההתפלה, הונחה הפחתה של אספקת המים השפירים לחקלאות בדרום, במטרה לשמור על מלאי המים ולתת עדיפות לאספקה לצרכים חיוניים. במקביל, חברת מקורות הגבירה את השימוש באמצעי ההפקה הזמינים.

במהלך היום התקבלו התרעות במספר יישובים. בירושלים נמסר כי בשל השיבושים בפעילות מתקני ההתפלה ייתכנו ירידות בלחצי המים ואף הפסקות מים בחלק מהשכונות. גם תושבים בקריית יערים קיבלו הודעה שלפיה ייתכנו הפסקות ושיבושים באספקת המים, כאשר בשלב זה נמסר כי אין צורך לאגור מים.

מתקני חלוקת מים בירושלים ( צילום: חרדים ירושלים )

התרעות לתושבים במספר יישובים

בתאגיד הגיחון ביקשו מהציבור לחסוך במים ולהשתמש בהם לצרכים חיוניים בלבד. בגבעת זאב ובמעלה אדומים נמסרו אף הן הודעות לתושבים בדבר אפשרות לשיבושים באספקת המים. בעיריית מעלה אדומים הודיעו לתושבים כי ייתכנו ירידות בלחצי המים והפסקות באזורים מסוימים, וביקשו להימנע לחלוטין מהשקיית גינות ומשטיפת כלי רכב ולחסוך במים ככל הניתן.

גם בגבעתיים נשלחה הודעה לתושבים שלפיה בעקבות תקלה ארצית באספקת המים צפויה הפסקת מים ביישוב, והתושבים התבקשו להיערך בהתאם ולהצטייד במים מראש. בשלב מוקדם יותר, גורמים בתחום המים העריכו במהלך היום כי השיבושים עלולים להימשך בין מספר שעות ועד מספר ימים, בהתאם למצב מי הים וליכולת להחזיר את מתקני ההתפלה לפעילות.

מתקני חלוקת מים בירושלים ( צילום: חרדים ירושלים )

הערכת מצב בראשות שר האנרגיה

בשעות האחרונות נרשמה התקדמות משמעותית. בהערכת מצב נוספת שנערכה בראשות שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, מנכ״ל המשרד יוסי דיין ובהשתתפות רשות המים, חברת מקורות וחיא״ל, נמסר כי שני מתקני ההתפלה בשורק חזרו לפעילות מלאה. בנוסף, שני מתקני ההתפלה בפלמחים ובאשדוד צפויים אף הם לשוב לפעילות מלאה במהלך הערב.

באזור ירושלים, שבו נרשמו שיבושים נקודתיים בחלק מהשכונות, המאגרים צפויים להתמלא עד השעה 22:00. ברשות המים מדגישים כי משק המים מנוהל באופן מלא וכי הגורמים המקצועיים עוקבים מקרוב אחר איכות המים ופועלים להחזיר את כלל מתקני ההתפלה לפעילות ברגע שתנאי מי הים יאפשרו זאת.

בתוך כך, נשלל חשד כי השיבושים נגרמו כתוצאה מאירוע סייבר. מקור התקלה הוא במזג האוויר החריג ובעכירות הגבוהה שנרשמה במי הים. שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן אמר בתום הערכת המצב: ״משק המים של ישראל הוא איתן, ועל אף נזקי מזג האוויר שהביאו לשיבושים בפעילות מתקני ההתפלה, פעלנו להבטיח את אספקת המים כסדרה״.

חזרה הדרגתית לשגרה

למרות חזרת מתקני ההתפלה לפעילות, חשוב להדגיש כי אספקת המים והלחצים ברשת אינם חוזרים מיד לשגרה. חזרת המערכת לפעילות מלאה צפויה להיות הדרגתית, בהתאם לקצב חזרת המתקנים ולמילוי המאגרים. לכן, ייתכנו עדיין בשעות הקרובות שיבושים נקודתיים או לחץ מים נמוך באזורים מסוימים, גם לאחר שמתקני ההתפלה עצמם שבו לפעול.

בשלב זה, עם חזרת מתקני ההתפלה בשורק לפעילות מלאה והצפי לחזרת המתקנים בפלמחים ובאשדוד, ההערכה היא כי השיבושים הולכים ומצטמצמים ומשק המים חוזר בהדרגה לשגרה.