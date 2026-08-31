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"אי אפשר עם ערבים? זה שקר"

יואב סגלוביץ' מצטרף למנסור עבאס; "עושים מעשה גם אם הוא קשה"

יואב סגלוביץ' הכריז על הצטרפותו למפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס • "עבדנו יחד על מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית" | מהלך משמעותי במפה הפוליטית (פוליטי מדיני)

6תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' מצטרף הערב (שני) באופן רשמי למפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס, השניים קיימו מסיבת עיתונאים.

"רע"מ שמה מול עיניה את הבעיות האזרחיות של האזרחים הערבים במדינה", מסר עבאס במסיבת העיתונאים. "וכשאני אומר בעיות אזרחיות, אני מתכוון לדבר הראשון שכל אב וכל אם בחברה הערבית חושבים עליו לפני שהם נרדמים: האם הילדים שלי יחזרו הביתה בשלום. זאת הפשיעה. זאת האלימות שפוגעת יום-יום באזרחים חפים מפשע".

"עבדנו יחד על מיגור הפשיעה"

עבאס הבהיר כי ההחלטה על הצטרפות סגלוביץ' נובעת מעבודה משותפת שהניבה תוצאות. "בממשלת השינוי פגשנו שותף. איש שבא מהמקום הכי מקצועי שיש במדינה הזאת בכל מה שנוגע לפשיעה, וקצין שכל חייו עמד מול פושעים בלי לשאול מה הדת שלהם", ציין יו"ר רע"מ.

לדבריו, "עבדנו יחד. יום-יום, על מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. הובלנו תהליך שהוביל לשינוי במגמה. שינוי אמיתי. לראשונה אחרי שנים, הגרף התהפך. ומאחורי הגרף הזה יש אנשים שחיים היום. משפחות שלא קיבלו את הטלפון. יואב עשה עבודה מדהימה, במקצועיות ומתוך שליחות".

סגלוביץ', שכיהן בעבר כסגן השר לביטחון פנים וכראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, התפטר לפני מספר שבועות מהכנסת. בהודעתו אז מסר כי "בכוונתי להמשיך לפעול בזירה הציבורית בדרך אחרת, במטרה להיות חלק מתיקון ושיפור המצב הביטחוני והחברתי במדינה".

מכריזים על הריצה המשותפת (צילום: ללא)

"למה לחכות לשותפות?"

עבאס הסביר את ההחלטה לצרף את סגלוביץ' לרשימה עוד לפני הבחירות: "בימים אלה, כשאנחנו מרכיבים את רשימת רע"מ לכנסת הבאה, שאלתי את עצמי שאלה פשוטה: אם אנחנו מאמינים בשותפות, למה לחכות לה? למה להגיד לציבור 'אחרי הבחירות נשב, נדבר, נראה'? מי שמאמין במשהו לא מחכה שיהיה נוח. הוא מתחיל".

יו"ר רע"מ התייחס גם לביקורת הצפויה על המהלך: "יגידו לי 'מה ערבי צריך ניצב יהודי', ויגידו לו 'מה ניצב יהודי מחפש אצל הערבים'. התשובה שלי פשוטה: אני לא מחפש מי שדומה לי. אני מחפש מי שיודע לעשות את העבודה. והאזרח הערבי שקבר את הבן שלו לא שואל מה הדת של השוטר. הוא שואל למה אף אחד לא בא".

עבאס הדגיש כי הפשיעה אינה בעיה מקומית: "הפשיעה הזאת לא עוצרת ביציאה מהכפר. הנשק שיורה היום בטמרה יירה מחר בעפולה. הארגונים שגובים דמי חסות מבעל מכולת ערבי גובים גם מבעל מוסך יהודי. זאת לא בעיה של הערבים. זאת בעיה של המדינה".

"אני לא מתכוון לשנות את מנסור ואת רע"מ", אמר סגלוביץ' במסיבת העיתונאים והוסיף: "והם לא ישנו אותי, אבל ניתן לשתף פעולה מבחינה פוליטית על בסיס אמון, הכרה בשונות, והירתמות לעשייה משותפת".

עוד הוא אמר: "יש משקעי עבר ויש היסטוריה מדממת. את העבר לא נשנה כי הוא עובדה קיימת. תפקידה של הנהגה הוא לשנות מציאות ולברוא עתיד טוב יותר, זה שאומרים שאי אפשר לקיים שותפות עם ערבים אחרי השביעי לעשירי זה שקר".

רע"מ תרוץ בנפרד

המהלך מגיע בעת שהמפלגות הערביות מתארגנות לקראת הבחירות הקרובות. כזכור, שלוש מפלגות ערביות הגיעו להסכמות על ריצה משותפת - חד"ש, תע"ל ובל"ד - בעוד רע"מ בראשות עבאס תרוץ בנפרד.

בעבר, עבאס עורר סערה כאשר פרסם בערבית כי "יהודיות המדינה היא עובדה קיימת שנכפתה עלינו. המפלגות הערביות נאלצו לקבל את הגדרת ישראל כמדינה יהודית כדי שלא ייפסלו מהתמודדות בבחירות".

המהלך של סגלוביץ' נחשב לחסר תקדים עבור איש מערכת הביטחון והאכיפה לשעבר. במהלך תקופת כהונתו בכנסת מאז שנת 2019, עסק בנושאי ביטחון פנים ומאבק בפשיעה, ועתה הוא ממשיך את הדרך הזו במסגרת אחרת לחלוטין.

"בכל דור יש רגע שבו הפחד והתקווה עומדים באותו חדר", סיכם עבאס את דבריו. "הערב, בחדר הזה, ניצחה התקווה. יואב, ברוך הבא. יש לנו עבודה".
יש עתידמנסור עבאסרע"מיואב סגלוביץ'רע"םבחירות 2026

6 תגובות

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6
אם אנו(החרדים) היינו צשכילים היינו מנסים פעם אחת עם הערבים! הרי מי גרם לח"כ החרדים להתעורר?? אחמד טיבי שאמר להם: עד מתי תהיו על תקן האשה המוכה של נתניהו!
יהודי
5
זה בסדר לעשות מעשה גם אם הוא קשה זה טפשי לעשות מעשה כשהוא מעשה מטומטם
מיכאל
4
עד מתי נמשיך עם מפלגות קטנות שמבזבזות קולות? בסוף זה חוזר אלינו כבומרנג. הציבור הספרדי צריך כוח גדול ומאוחד בכנסת, כזה שלא צריך להתחנן בשביל עולם התורה, החינוך והשכונות.
אברהם

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