פאניקה בשידור: צלם ניסה להתקרב לשי - והותקף באלימות 

מבזקים נוספים
דרמה לילית: בחור ישיבה הותקף ברחוב, תושב שנחלץ לעזרתו נחתך בפניו
בחור ישיבה שהלך לתומו ברחוב בשעת לילה מאוחרת הותקף והוטרד על ידי אלמוני. עוברי אורח שנחלצו באומץ לעזרתו ספגו איומים קשים, ואחד מהם אף נפצע לאחר שהחשוד נתקף באמוק וחתך אותו באמצעות פחית שתייה גזורה וחדה (חרדים, בעולם)כיכר השבת
מבט היסטורי מרתק | סודות מהחדר הסגלגל; כשגדולי האדמו"רים כבשו את הבית הלבן ונועדו עם הנשיא
לקראת מפגש הפסגה הצפוי השבוע של גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות בארה"ב עם הנשיא דונלד טראמפ, שבנו אל האירועים ההיסטוריים שבהם צעדו מנהיגי הציבור החרדי במסדרונות הממשל בוושינגטון • המשלחת המרגשת אצל ג'ימי קרטר בעיצומו של משבר בני הערובה, והפגישה הדרמטית של האדמו"ר מסקווירא עם ביל קלינטון שחוללה סערה פוליטית • סקירה מיוחדת (חרדים)חיים רוזנבוים
סוג דם וטלפון: תושבי טהרן מוכרים איברים כדי לשרוד
על רקע הלחץ הכלכלי באיראן - קירות סמוך לבית חולים מופיעים מספרי טלפון, סוגי דם והצעות למכירת איברים (חדשות בעולם)דני שפיץ
הולכת רגל נפגעה מרכב באשדוד ופונתה במצב בינוני
אישה בת 55 נפגעה הבוקר (07:42) מרכב ברחוב החרושת באשדוד. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים שיבא תל השומר במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
עימותים חמושים בדרום סוריה בין דרוזים לכוחות המשטר
עימותים חמושים פרצו במערב א-סווידאא' בדרום סוריה בין דרוזים לבין כוחות סוריים ושבטים בדואיים מדרעא. העימותים פרצו יומיים לאחר ביקור פתע של נשיא סוריה אחמד א-שרע בעיר דרעא. על פי הדיווחים, יש פצועים בקרב שני הצדדים.קובי אטינגר
הולך רגל בן 70 נפגע קשה מרכב בעכו
גבר כבן 70 נפגע באורח קשה מרכב ברחוב חטיבת גולני בעכו. צוותי איחוד הצלה שהגיעו לזירה מסרו כי ההולך רגל סבל מחבלות ופציעות בראשו. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני במקום ופונה לבית החולים במצב קשה.קובי רוזן
שודדי השליחים נתפסו על חם: כך נחשפה החוליה שפעלה בלוד וברמלה
שלושה חברי חוליה ביצעו ארבעה שודים אלימים של שליחים • השוטרים עצרו אותם 'על חם' דקות לאחר השוד האחרון | כך פעלה החוליה (משטרה)קובי רוזן
סיוט בירושלים | לילה בלי מים: אלפי תושבים נותרו שעות רבות ללא אספקת מים
תושבי שכונות בירושלים התעוררו ללא מים במשך שעות ארוכות • המשפחות נאלצו לצאת עם דליים לעמדות חלוקה | כך השפיעו השיבושים במתקני ההתפלה על הבירה (בארץ)קובי ישראל