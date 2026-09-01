פאניקה בשידור: צלם ניסה להתקרב לשי - והותקף באלימות 

לקראת מפגש הפסגה הצפוי השבוע של גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות בארה"ב עם הנשיא דונלד טראמפ, שבנו אל האירועים ההיסטוריים שבהם צעדו מנהיגי הציבור החרדי במסדרונות הממשל בוושינגטון • המשלחת המרגשת אצל ג'ימי קרטר בעיצומו של משבר בני הערובה, והפגישה הדרמטית של האדמו"ר מסקווירא עם ביל קלינטון שחוללה סערה פוליטית • סקירה מיוחדת (חרדים)

חיים רוזנבוים