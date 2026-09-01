כמנהג קמאי | החסידים הצטופפו לחזות בקיפול הטלית של השרף בערד

מבזקים נוספים
כך הגיב הגרי"מ שכטר כשהופתע לראות את החברותא שלמד עמו לפני 35 שנה
לקראת ימי הרחמים והרצון, הגיע האדמו"ר מווערצקי לביקור במעונותיהם של גדולי הדור, כדי להתברך בברכת השנים | תחילה הגיע האדמו"ר למעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, משם הגיע לביקור במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר | רגע מעניין אירע בביקור, כאשר הגרי"מ שכטר בירך ברכת "שהחיינו", וזאת לאחר שלא נפגש עם האדמו"ר זה 35 שנים, כאשר עד אז למדו בחברותא בזמנים מיוחדים (חסידים)חיים רוזנבוים
חבר המועצת נגד הדחת ח"כי 'דגל' | הגר"א פילץ לח"כ גפני: "שתמשיכו לעשות; אל תירא ואל תחת!"
חשיפת 'כיכר השבת' על חידוש הדיונים בהדחתם של חברי הכנסת הוותיקים ב'דגל התורה' - עוררה סערה אדירה במפלגה | הבוקר, יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני זוכה לתמיכה ראשונה ודרמטית מאחד מבכירי המועצת של המפלגה | ראש ישיבת 'תפרח' הגר"א פילץ אמר לגפני שביקר במעונו: "יישר כוח גדול על כל מה שעשיתם ושתמשיכו לעשות" | חשיפה: בימים הקרובים חברי מועצת נוספים צפויים להביע תמיכה בהשארת חברי הכנסת הוותיקים (חרדים)חנני ברייטקופף
תעלומה מסתורית בקנדה: אי ענק צץ משום מקום - ונעלם | צפו
אי ענק בגודל 10,000 מ"ר הופיע ונעלם במאגר ויליסטון בקנדה. המדענים מסבירים את התעלומה של האי הצף שנסחף עשרות קילומטרים (בעולם)אריה רוזן
סווידא על סף פיצוץ: הדרוזים בסוריה ספגו מטחי אש כבדים
העימותים בדרום סוריה מתחדשים בעוצמה: כוחות הממשלה והמשמר הלאומי הדרוזי החליפו אש בכמה מוקדים, כאשר דיווחים מצביעים על ירי מרגמות ומקלעים לעבר אזורים מיושבים (חדשות בעולם)דני שפיץ
"12 אלף מתים בשנה": מה ההבדל בין סיגריה אלקטרונית לרגילה? | ריאיון חשוב
ד"ר אריאל רוקח, מנהל היחידה לטיפול נשימתי בשערי צדק חושף בריאיון ל'כיכר השבת' כי 23% מהאוכלוסייה מעשנים ולדבריו העלייה קשורה למלחמה • "בחורי ישיבות מעשנים באחוזים גבוהים" | וגם, השוואה מפתיעה בין סיגריה רגילה לאלקטרונית (בריאות)נריה סעדיה
לווייתן עם כנפיים: המטוס שבולע את טילי הירח של נאס"א
עם גוף תפוח, אף שנפתח לרווחה ותא מטען עצום, ה"סופר גאפי" הפך לאחד המטוסים המוזרים והאגדיים בתולדות התעופה (חדשות בעולם)דני שפיץ
"דפקנו דלתך" כמו דפיקות כשהילד מאבד נשימה | צפו ברבי אלימלך בידרמן
"כדלים וכרשים דפקנו דלתך" כמו דפיקות בדלת של איש הצלה כשהילד מאבד את הנשימה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כיכר השבת
היסטוריה לאחר 15 שנה: המנכ"ל שהפך את אפל לאימפריה פרש
טים קוק מסיים את תפקידו כמנכ"ל אפל לאחר 15 שנה | ג'ון טרנוס ימונה למנכ"ל החדש | כל הפרטים על המעבר ההיסטורי בענקית הטכנולוגיה (דיגיטל)אריה רוזן