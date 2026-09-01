תעלומה מסתורית בקנדה: אי ענק צץ משום מקום - ונעלם | צפו

מבזקים נוספים
ענוות חן מיוחדת; ראש הישיבה הגיע בגפו למסור שיחת חיזוק לבחורים
לקראת ימי הרחמים והרצון הגיע חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי שרגא שטיינמן למסור שיחת חיזוק והתעוררות בהיכל ישיבת 'שיח יצחק' | בענוות חן מיוחדת נצפה ראש הישיבה מגיע להיכל בגפו, ללא ליווי של גבאים או משמשים בקודש | במהלך השיחה עורר ראש הישיבה את התלמידים על חובת ההתחזקות בימים אלו, אך בד בד הדגיש את היסוד כי עבודת הבורא אינה נחלת חודש אלול בלבד, אלא תביעה יומיות המלווה את בן התורה לאורך כל ימות השנה (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
נחשף: הנהגת שגרמה למוות התינוק בג'קסון היא מהגרת בלתי חוקית
רשויות ההגירה הפדרליות הגישו צווי עיכוב כנגד שתי הנשים המעורבות בתאונה הקטלנית • הנהגת מגואטמלה ובעלת הרכב ממקסיקו שוהות בארה"ב באופן בלתי חוקי | צעד פדרלי לקראת גירוש מיידי (חרדים)כיכר השבת
שר הביטחון על התקיפות החריגות בעזה: "נעצר מחבל בכיר בחמאס"
4 נהרגו ביותר מ-18 תקיפות אוויריות בעיר עזה | שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף בנתיב העשרה: "לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס - וזו המדיניות שלנו" | העצור הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס (חדשות)ב. ניסני
כך הגיב הגרי"מ שכטר כשהופתע לראות את החברותא שלמד עמו לפני 35 שנה
לקראת ימי הרחמים והרצון, הגיע האדמו"ר מווערצקי לביקור במעונותיהם של גדולי הדור, כדי להתברך בברכת השנים | תחילה הגיע האדמו"ר למעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, משם הגיע לביקור במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר | רגע מעניין אירע בביקור, כאשר הגרי"מ שכטר בירך ברכת "שהחיינו", וזאת לאחר שלא נפגש עם האדמו"ר זה 35 שנים, כאשר עד אז למדו בחברותא בזמנים מיוחדים (חסידים)חיים רוזנבוים
חבר המועצת נגד הדחת ח"כי 'דגל' | הגר"א פילץ לח"כ גפני: "שתמשיכו לעשות; אל תירא ואל תחת!"
חשיפת 'כיכר השבת' על חידוש הדיונים בהדחתם של חברי הכנסת הוותיקים ב'דגל התורה' - עוררה סערה אדירה במפלגה | הבוקר, יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני זוכה לתמיכה ראשונה ודרמטית מאחד מבכירי המועצת של המפלגה | ראש ישיבת 'תפרח' הגר"א פילץ אמר לגפני שביקר במעונו: "יישר כוח גדול על כל מה שעשיתם ושתמשיכו לעשות" | חשיפה: בימים הקרובים חברי מועצת נוספים צפויים להביע תמיכה בהשארת חברי הכנסת הוותיקים (חרדים)חנני ברייטקופף
במרחק נגיעה מכלים ישראליים: שוב קרבות קשים עם הדרוזים
העימותים בדרום סוריה מתחדשים בעוצמה: כוחות הממשלה והמשמר הלאומי הדרוזי החליפו אש בכמה מוקדים, כאשר דיווחים מצביעים על ירי מרגמות ומקלעים לעבר אזורים מיושבים (חדשות בעולם)דני שפיץ
כמנהג קמאי | החסידים הצטופפו לחזות בקיפול הטלית של השרף בערד
האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג שהה במהלך השבת למנוחה בעיר ערד • בצאת השבת זכו החסידים לחזות בעבודת הקודש בעת מעמד ההבדלה וקיפול הטלית מתוך שירה וזימרה כמנהג צדיקי בית לעלוב (חסידים)חיים רוזנבוים
"12 אלף מתים בשנה": מה ההבדל בין סיגריה אלקטרונית לרגילה? | ריאיון חשוב
ד"ר אריאל רוקח, מנהל היחידה לטיפול נשימתי בשערי צדק חושף בריאיון ל'כיכר השבת' כי 23% מהאוכלוסייה מעשנים ולדבריו העלייה קשורה למלחמה • "בחורי ישיבות מעשנים באחוזים גבוהים" | וגם, השוואה מפתיעה בין סיגריה רגילה לאלקטרונית (בריאות)נריה סעדיה