המסמר האחרון: המדינה היחידה שיוצרת ספינות ענק בעבדות יד

עם חזרתו מימי המנוחה בשווייץ, קבע האדמו"ר מויז'ניץ במעמד נרגש מזוזה בפתח בית המדרש הגדול הזמני במרכז החסידות בבני ברק, זאת עם הרחבתו המשמעותית לקראת חודש תשרי ולקראת השמחות בבית האדמו"ר בחורף הקרוב | בתוך כך נמשכת תנופת בניית המרכז הגדול של החסידות במקום | צפו במעמד הנרגש שנערך דקות ספורות לפני תפילת מנחה של ערב שב"ק (חסידים)

חיים רוזנבוים