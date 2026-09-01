"בזכותו ולא בגללו"; הדרמה סביב מוטי שטיינמץ והחופה הנפרדת

מבזקים נוספים
למרות ההצהרות - מספר מתקני התפלה עוד לא תקינים, אך הוחלט להפעיל אותם | סקירה עדכנית
זיהום מיקרו-אצות ממצרים השבית את רוב מתקני ההתפלה ולפני זמן קצר התקבלה החלטה, כי למרות הזיהום יש צורך דחוף להפעיל לפחות ממתקני ההתפלה • המתקן היחיד שפועל - הוא בחדרה | החקלאים בדרום טוענים בזעם: "אם תחודש האספקה, היבול שלנו ימות תוך 24 שעות" | סקירה ממשבר חסר תקדים (בארץ)קובי אטינגר
גפני ודרעי צריכים לחשוש? מפלגת ״הציבור החרדי״ בראשות מוטי לייטנר מתקרבת לשני מנדטים
שבוע בלבד לאחר השקתה, מפלגת ״הציבור החרדי״ בראשות מוטי לייטנר כבר מתייצבת בסקר חדשות 12 על 1.2% תמיכה, נתון המשקף עשרות אלפי תומכים וכמעט שני מנדטים.בשיתוף מפלגת 'הציבור החרדי'
התביעה דורשת עונש מוות - בית המשפט יכריע היום את עתידו של הרוצח
שופט ביוטה צפוי להכריע האם להעמיד לדין את טיילר רובינסון ברצח צ'רלי קירק • התביעה דורשת עונש מוות על בסיס ראיות DNA ומסמכים בכתב יד | ההגנה טוענת: המשטרה התעלמה מכיוונים אחרים (בעולם)כיכר השבת
ביקש להתנתק והמשיך לשלם: 7 שנים של חיובים סמויים
לקוח של חברת התקשורת הוותיקה ביקש לסיים את ההתקשרות, אך גילה להפתעתו כי החברה המשיכה לגבות ממנו כספים באופן אוטומטי במשך שבע שנים תמימות מבלי לספק שירות, במה שמסתמן כמחדל צרכני חמור (משפט)דניאל הרץ
עזיבה נוספת ביש עתיד: ח"כית נוספת הודיעה שלא תתמודד לכנסת
ח"כ דבי ביטון הודיעה ליאיר לפיד שלא תתמודד ברשימת יש עתיד • "אמשיך להיות חלק מהעשייה הציבורית", כתבה חברת הכנסת בפוסט שפרסמה ברשתות (פוליטי מדיני)יוני גבאי
השתלטו על חשבונות בנק של קשישים וגנבו מעל 3 מיליון ש"ח | כך פעלה הרשת
חמישה חשודים נעצרו בחשד להפעלת רשת הונאה שפגעה בעשרות אנשים • שלחו הודעות על חובות כספיים עם קישור מזויף | כך השתלטו על חשבונות הבנק (פשע ופלילים)דוד הכהן
יואב סגלוביץ׳ מסביר מה עמד מאחורי הצטרפותו למפלגה הערבית
חבר הכנסת לשעבר מטעם יש עתיד פרסם פוסט מפורט על הצטרפותו למפלגת מנסור עבאס • "אני יהודי, ציוני, חילוני, קצין בצה״ל וניצב במשטרה - והמחבר בינינו: כולנו ישראלים" | המהלך שמסעיר את המערכת הפוליטית (פוליטי מדיני)יוני גבאי
"אני נשבע": מלך נורבגיה החדש הוכתר - והתיישב על כיסא מלכותו
מלך נורבגיה החדש, האקון השמיני הוכתר היום למונרך אחרי מות אביו | כך נראה טקס ההכתרה ורגע השבועה (בעולם)כיכר השבת