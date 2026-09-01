"בזכותו ולא בגללו"; הדרמה סביב מוטי שטיינמץ והחופה הנפרדת

זיהום מיקרו-אצות ממצרים השבית את רוב מתקני ההתפלה ולפני זמן קצר התקבלה החלטה, כי למרות הזיהום יש צורך דחוף להפעיל לפחות ממתקני ההתפלה • המתקן היחיד שפועל - הוא בחדרה | החקלאים בדרום טוענים בזעם: "אם תחודש האספקה, היבול שלנו ימות תוך 24 שעות" | סקירה ממשבר חסר תקדים (בארץ)

קובי אטינגר