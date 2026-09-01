ביקש להתנתק והמשיך לשלם: 7 שנים של חיובים סמויים

מבזקים נוספים
למרות ההצהרות - מספר מתקני התפלה עוד לא פועלים, אך הוחלט להפעיל אותם | סקירה עדכנית
זיהום מיקרו-אצות ממצרים השבית את רוב מתקני ההתפלה ולפני זמן קצר התקבלה החלטה, כי למרות הזיהום יש צורך דחוף להפעיל לפחות ממתקני ההתפלה • המתקן היחיד שפועל - הוא בחדרה | החקלאים בדרום טוענים בזעם: "אם תחודש האספקה, היבול שלנו ימות תוך 24 שעות" | סקירה ממשבר חסר תקדים (בארץ)קובי אטינגר
גפני ודרעי צריכים לחשוש? מפלגת ״הציבור החרדי״ בראשות מוטי לייטנר מתקרבת לשני מנדטים
שבוע בלבד לאחר השקתה, מפלגת ״הציבור החרדי״ בראשות מוטי לייטנר כבר מתייצבת בסקר חדשות 12 על 1.2% תמיכה, נתון המשקף עשרות אלפי תומכים וכמעט שני מנדטים.בשיתוף מפלגת 'הציבור החרדי'
התביעה דורשת עונש מוות - בית המשפט יכריע היום את עתידו של הרוצח
שופט ביוטה צפוי להכריע האם להעמיד לדין את טיילר רובינסון ברצח צ'רלי קירק • התביעה דורשת עונש מוות על בסיס ראיות DNA ומסמכים בכתב יד | ההגנה טוענת: המשטרה התעלמה מכיוונים אחרים (בעולם)כיכר השבת
עזיבה נוספת ביש עתיד: ח"כית נוספת הודיעה שלא תתמודד לכנסת
ח"כ דבי ביטון הודיעה ליאיר לפיד שלא תתמודד ברשימת יש עתיד • "אמשיך להיות חלק מהעשייה הציבורית", כתבה חברת הכנסת בפוסט שפרסמה ברשתות (פוליטי מדיני)יוני גבאי
השתלטו על חשבונות בנק של קשישים וגנבו מעל 3 מיליון ש"ח | כך פעלה הרשת
חמישה חשודים נעצרו בחשד להפעלת רשת הונאה שפגעה בעשרות אנשים • שלחו הודעות על חובות כספיים עם קישור מזויף | כך השתלטו על חשבונות הבנק (פשע ופלילים)דוד הכהן
יואב סגלוביץ׳ מסביר מה עמד מאחורי הצטרפותו למפלגה הערבית
חבר הכנסת לשעבר מטעם יש עתיד פרסם פוסט מפורט על הצטרפותו למפלגת מנסור עבאס • "אני יהודי, ציוני, חילוני, קצין בצה״ל וניצב במשטרה - והמחבר בינינו: כולנו ישראלים" | המהלך שמסעיר את המערכת הפוליטית (פוליטי מדיני)יוני גבאי
"אני נשבע": מלך נורבגיה החדש הוכתר - והתיישב על כיסא מלכותו
מלך נורבגיה החדש, האקון השמיני הוכתר היום למונרך אחרי מות אביו | כך נראה טקס ההכתרה ורגע השבועה (בעולם)כיכר השבת
ב-2 לפנות בוקר; זה האדמו"ר היחיד שהרבי ממונסי ביקר בבני ברק
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי השוהה בימים אלו בארה"ק, ביקר אתמול בעיר התורה והחסידות בני ברק, שם פיאר מספר מעמדי הוד כפי שסיקרנו | בשעה 2 לפנות בוקר, טרם שעזב את העיר, עלה לביקור במעונו של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, מדובר בביקור היחיד שערך האדמו"ר בקרב רבני העיר במהלך ביקורו | שוקי לרר תיעדחיים רוזנבוים