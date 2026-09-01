לקוח של חברת התקשורת הוותיקה ביקש לסיים את ההתקשרות, אך גילה להפתעתו כי החברה המשיכה לגבות ממנו כספים באופן אוטומטי במשך שבע שנים תמימות מבלי לספק שירות, במה שמסתמן כמחדל צרכני חמור (משפט)

דניאל הרץ