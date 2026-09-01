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נתניהו הגיע לבית הספר ו"חילק" עצות לתלמידים: זה המסר המרכזי - וזה קשור כמובן לבחירות
ראש הממשלה נתניהו הגיע היום לטקס פתיחת שנת הלימודים בבית הספר "דרכא", ושיתף את התלמידים מנסיונו האישי | זה המסר המרכזי עליו חזר נתניהו, וזה קשור כמובן לבחירות (פוליטי)כיכר השבת
צעיר בן 23 פונה במצב קשה לאחר אירוע אלימות ברהט
צעיר בן 23 פונה אחר הצהריים (16:19) לבית החולים סורוקה במצב קשה לאחר אירוע אלימות ברהט. הפצוע הובא תחילה למרפאה מקומית, ומשם פינו אותו צוותי מד"א עם פציעות חודרות.קובי רוזן
20 חולים בקדחת מערב הנילוס מתחילת העונה - נפטר אחד
משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס ברמת השרון ובמועצות האזוריות עמק חפר, לב השרון ואילות. מתחילת העונה אובחנו 20 חולים, מתוכם אדם אחד נפטר ואדם אחד עדיין מאושפז. מרבית החולים סבלו מחום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. המשרדים קוראים לציבור לייבש מקורות מים עומדים, להשתמש בתכשירים דוחי יתושים, להתקין רשתות על חלונות וללבוש בגדים ארוכים ובהירים.יוסי נכטיגל
השר התייצב מול המצלמה והסביר: זו תופעת הטבע שגרמה למחסור במים
שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן התייצב היום (שלישי) מול המצלמה והסביר לאזרחים את אירוע המים החריג המתרחש בימים האחרונים בישראל, מעצמת ההתפלה הבינלאומית | "מדובר באירוע חריג שלא התרחש ב-20 השנים האחרונות", הבהיר כהן (חדשות)כיכר השבת
מדי שבת בעיר אחרת | הרבי הנודד הגיע לחזק את מודיעין עילית
האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה, הנודד מדי שבת לעיר אחרת כדי לחזק לבבות ישראל לאביהם שבשמים, שהה השבת במודיעין עילית. המונים מתושבי שכונת ברכפלד נהרו ליהנות מאורו ולשתף בעריכת השולחנות • במוצאי השבת ערך האדמו"ר סעודת מלוה מלכה בבית אחד מחסידיו בעירחיים רוזנבוים
ניסה לברוח מהארץ ברגע האחרון: המרדף הדרמטי אחרי הדוקר מחולון
תושב חולון כבן 47 נעצר ברגע האחרון לפני שעלה על טיסה ונמלט מהארץ, לאחר שעל פי החשד דקר קטין כבן 17. השוטרים שפתחו בחקירה מהירה הצליחו להתחקות אחר מסלול בריחתו, ועצרו אותו בנתב"ג כשהוא כבר מוכן להמראה (בארץ)כיכר השבת
"תתבייש לך, זו אמא שלך": הדרמה באוטובוס שהעלתה את השאלה – מתי חייבים לצעוק?
משה מנס פותח את הבוקר בטור אישי ונוקב על הדילמות האנושיות הקטנות והגדולות של החיים: מחוסר האונים באוטובוס מול זלזול בכבוד אם | מכתב הרבנים החריף נגד מופעי הסליחות והתרמית הטכנולוגית שעלתה במיליונים – ועד לסערה התורנית והמשעשעת בנטורי קרתא (דבר ראשון)משה מנס
בבטן הסירה: רכיבי הרצח שאיראן מבריחה לחות'ים
כוחות ההתנגדות בתימן פרסמו תיעוד נדיר מיירוט סירת הברחה עמוסה ברכיבים אלקטרוניים • מערכות בקרה, תקשורת ואלקטרוניקה ייעודית למערכות כטב"מים ותוקפים | צינור החמצן הטכנולוגי של החות'ים נחשף (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני