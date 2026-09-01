מבזקים נוספים
דיווחים: התפוצצויות נשמעו בדרום איראן - חשד לתקיפות אמריקאיות
ערוצים שיעים מדווחים על התפוצצויות במספר מקומות בדרום איראן, לרבות בנדר עבאס, צ'אבהאר וקשם. לפי הדיווחים, מדובר בתקיפות אמריקאיות באמצעות טילי שיוט מסוג טומהוק. הדיווחים טרם אושרו ממקורות רשמיים.קובי אטינגר
רוכבת אופניים חשמליים נפגעה בינוני מרכב באשקלון
אישה כבת 40 נפצעה הערב (18:22) באורח בינוני לאחר שנפגעה מרכב בעת רכיבה על אופניים חשמליים בשדרות מנחם בגין באשקלון. צוותי מד"א טיפלו בה במקום ופינו אותה לבית החולים ברזילי עם חבלות בגב ובפנים.קובי רוזן
צה"ל ושב"כ עצרו את ראש ביטחון הפנים של חמאס ברצועת עזה
בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ נעצר ראש ביטחון הפנים של חמאס בכלל רצועת עזה. כוחות מיוחדים של השב"כ פשטו על מבנה במרחב העיר עזה והסתערו על המחבל. במהלך הפעילות תקף חיל האוויר מספר יעדים צבאיים במרחב להסרת איומים על הכוחות, ללא נפגעים לכוחותינו. המעצר פעל לביסוס שליטת חמאס בצפון הרצועה ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. הוא הועבר לחקירה בישראל.ב. ניסני
רוכב קטנוע בן 52 נפצע בינוני בתאונה בכביש 4
רוכב קטנוע בן 52 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך למחלף גהה. התאונה כללה התנגשות בין רכב לקטנוע. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב טיפול רפואי בזירה, והוא פונה לבית החולים שיבא-תל השומר.קובי רוזן
הסוד שהסתיר הנאשם היהודי בכיס - והפסיקה שמסעירה את בלגיה | מעייריב
מכה למופבעי הסליחות המוזיקלים | גפני יוצא לקרב חייו | הקוישיקלאך שהצילו: הסיפור שמסעיר את בלגיה החסידית | הבחורים נותרו בהלם: הגר"ש שטיינמן נכנס - בלי משב"קים ובלי "ימים" | הפרסום ב'מעייריב' עובד! מעקב אחר הקהילה הליטאית בפסגת זאב מזרח (מעייריב)איצלה כץ
פגישה סוערת בין נציגי הסיעות ב'אגודת ישראל'; אלו האשמות שהוטחו בנציגי גור וויז'ניץ
נציגי הסיעות השונות המרכיבות את 'אגודת ישראל' נפגשו לראשונה מאז הבחירות המוניציפליות, לפגישה סוערת במיוחד | נציגי שלומי אמונים ובעלזא הטיחו שורת האשמות קשות בנציגי גור וויז'ניץ | כל הפרטים (חרדים)חנני ברייטקופף
פיצוצים עזים באיראן: כוננות אמריקאית בישראל
בעוד דיווחים דרמטיים מאיראן מעידים על שורת פיצוצי ענק שנשמעו באזור בנדר עבאס, שגרירות ארצות הברית בישראל יוצאת באזהרה חריגה ומעודכנת לאזרחיה על רקע חשש ממשי מהסלמה ביטחונית דרמטית שעלולה לטלטל את המזרח התיכון כולו ברגעים הקרובים (צבא וביטחון)ב. ניסני
איחוד בימין: סמוטריץ' ופייגלין בבלוק טכני והמתנה לוינטר
שר האוצר ויו"ר 'זהות' חתמו על הסכם ריצה משותפת בבלוק טכני • בן גביר מברך ומפנה קריאה דרמטית לוינטר להצטרף | 'עמך ישראל' דוחה: 'חייב לקום משהו חדש' (פוליטי מדיני)קובי ישראל