בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ נעצר ראש ביטחון הפנים של חמאס בכלל רצועת עזה. כוחות מיוחדים של השב"כ פשטו על מבנה במרחב העיר עזה והסתערו על המחבל. במהלך הפעילות תקף חיל האוויר מספר יעדים צבאיים במרחב להסרת איומים על הכוחות, ללא נפגעים לכוחותינו. המעצר פעל לביסוס שליטת חמאס בצפון הרצועה ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. הוא הועבר לחקירה בישראל.

ב. ניסני