טראמפ: "תוקפים את איראן ברגעים אלה ממש"

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

בהודעה שפרסם הערב (שלישי), הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי כוחות אמריקניים תוקפים "ברגעים אלה" מטרות איראניות סמוך למצר הורמוז. הנשיא הבהיר כי מדובר בתגובה ישירה לשני אירועים ביטחוניים חמורים שביצעה איראן בימים האחרונים.

"ארצות הברית תוקפת, ברגעים אלה ממש, מטרות איראניות סמוך למצר הורמוז", מסר טראמפ בהודעתו. "התקיפות הן גדולות וחזקות, והן מגיעות כגמול על הניסיון הכושל של האיראנים להוסיף מוקשים ימיים למצר – שכרגע אין בו מוקשים בכלל, ועל כך שהאיראנים שיגרו שמונה טילים, שכולם יורטו בהצלחה, לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן". בהמשך הודעתו, הנשיא טראמפ הציב קו אדום ברור ומאיים בפני השלטונות בטהרן. "אם המדינה הכושלת של איראן תנקוט בצעדי גמול על המתקפה המוצדקת מאוד הזו, היא תותקף שוב ברמה קשה וגבוהה בהרבה", הזהיר הנשיא. "אך זו לא תהיה המתקפה הגדולה מכולן – זו ממתינה בצד, וכאשר היא תסתיים, יישאר מעט מאוד מהרפובליקה האסלאמית של איראן". באיראן הגיבו במהירות. דובר משמרות המהפכה הצהיר כי "ארצות הברית תתחרט על התקפותיה החדשות". גורם בכיר באיראן מסר הערב כי איראן תגיב "בוודאות" למתקפות האמריקניות, ולדבריו זו תהיה תגובה "עוצמתית פי כמה מהתקיפות האמריקניות".

תקיפה באיראן באמצעות סירות מתאבדות. אילוסטרציה ( צילום: צבא ארה"ב )

מוקדם יותר הערב פרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) כי הכוחות האמריקאיים החלו באופן רשמי לתקוף מטרות אסטרטגיות של משמרות המהפכה באדמת איראן.

הלילה, בשיחה עם כתבים בבית הלבן, נשאל טראמפ אם התקיפות נגד איראן ביממה האחרונה מסמנות תחילתו של מהלך צבאי מוגבל או מלחמה בהיקף מלא. תשובתו של הנשיא העלתה את המתיחות מדרגה נוספת.

"מדובר במדינה כושלת", מסר טראמפ בהתייחסו לאיראן. "זה לא אומר שלא נכה בהם. נראה מה יקרה". הנשיא הוסיף והדגיש כי "מצר הורמוז במצב מצוין מאוד. 30 ספינות בממוצע עוברות שם בלילה אחד. זו כמות משמעותית".

בהמשך דבריו, טראמפ התבטא בנחרצות: "נכנסנו לאיראן, ואנחנו מכים אותם קשות". כשנשאל מי מנהיג בימים אלו את איראן, השיב הנשיא: "הם לא באמת יודעים. לדעתי, הם לא יודעים מי המנהיג שלהם".

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי.די. ואנס הבהיר הלילה בשיחה עם כתבים את אופי הפעילות האמריקנית באזור. לדבריו, ארה"ב נמצאת כעת בשלב שבו חלק ניכר מפעילותה באזור נועד להבטיח את חופש השיט והמסחר במצר הורמוז.

ואנס ציין כי התקיפות האחרונות של ארה"ב היו בתגובה לכוונת האיראנים להניח מוקשים במצר. "מה שמוזר בעיניי הוא שלפעמים הם אפילו יורים על בעלי הברית שלהם, רק כדי למנוע את הזרימה החופשית של נפט וגז", הוסיף סגן הנשיא.

הנשיא טראמפ ( צילום: אריה לייב אברמס )

המתיחות הנוכחית החלה לאחר שאיראן תקפה אתמול כוחות אמריקניים בירדן. על פי דברי הנשיא טראמפ, מערכות ההגנה האווירית של ארצות הברית הצליחו ליירט את מרבית הטילים הבליסטיים ששוגרו לעבר הבסיסים האמריקניים. טיל אחד עבר במרחב האווירי לאחר שזוהה מראש ככזה שלא יפגע במטרה משמעותית.

התקיפה האיראנית הגיעה כתגובה לפעולה אמריקנית מוקדמת יותר, שם תקפו כוחות צבא ארה"ב משגרים של משמרות המהפכה שהיו מיועדים להניח מוקשים בנתיב השיט הבין-לאומי. גורם אמריקני רשמי אישר כי לא נרשמו פגיעות משמעותיות מצרור הירי האיראני.

בהקשר זה, שר החוץ האיראני ניסה לנצל את המצב ליצירת מחלוקת בין ישראל לארצות הברית, כשהאשים את ראש הממשלה נתניהו בהתנהלות כפולה כלפי הממשל האמריקני.

צבא ירדן דיווח כי מערכות ההגנה האווירית של הממלכה פעלו ליירט שמונה טילים שחצו את המרחב האווירי הירדני במהלך התקיפה.