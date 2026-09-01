צה"ל ושב"כ עצרו את ראש ביטחון הפנים של חמאס ברצועת עזה

רעיית ראש הממשלה דוחה בחריפות את האולטימטום והאיום של יו"ר הדמוקרטים | במכתב חריף: "אתה זה שצריך להתנצל על דבריך ומעשיך מהעבר" (משפט, אנשים)

דוד הכהן