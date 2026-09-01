מהו שיר השנה שלכם? מי יוכתר כזמר השנה של גולשי 'כיכר השבת'? איזה אלבום לא הפסקתם לשמוע, ומי תגלית השנה שכבש את הפלייליסט? • המצעד השנתי הגדול יוצא לדרך, ואתם קובעים מי יגיע לגמר: שיר השנה, קליפ השנה, דואט השנה, קלידן השנה ומלחין השנה - ולא רק | כנסו עכשיו ובחרו את המועמדים שלכם (מוזיקה)

כיכר השבת