רוכב קטנוע בן 52 נפצע בינוני בתאונה בכביש 4

מבזקים נוספים
טראמפ: "תוקפים את איראן ברגעים אלה"
הנשיא האמריקני חשף: כוחות ארה"ב תוקפים מטרות איראניות במצר הורמוז • תגובה לניסיון הנחת מוקשים ולירי טילים לעבר בסיס בירדן | "אם יגיבו - נכה בעוצמה גבוהה בהרבה" (צבא וביטחון)כיכר השבת
החשוד בחטיפת הילד לבני ברק מחק מספר טלפון חשוד מיד לאחר השיחה
החשוד ביקש מילד במגרש טלפון נייד לשיחה דחופה • מחק את המספר מיד לאחר מכן | נחשפו פרטים על עברו הפלילי (משטרה)חזקי שטרן
אחרי האולטימטום והאיום ממנו: התגובה החריפה של שרה נתניהו ליאיר גולן
רעיית ראש הממשלה דוחה בחריפות את האולטימטום והאיום של יו"ר הדמוקרטים | במכתב חריף: "אתה זה שצריך להתנצל על דבריך ומעשיך מהעבר" (משפט, אנשים)דוד הכהן
שגרירות ארה"ב בישראל מזהירה: ערנות מוגברת למזרח התיכון
שגרירות ארה"ב בישראל פרסמה אזהרה לאזרחים אמריקאים הנמצאים במזרח התיכון. ההודעה קוראת להם לגלות ערנות מוגברת ולהיות מודעים לאפשרות של ביטולי טיסות, סגירת המרחב האוירי ושיבושים בנסיעות.כיכר השבת
דיווחים: התפוצצויות נשמעו בדרום איראן - חשד לתקיפות אמריקאיות
ערוצים שיעים מדווחים על התפוצצויות במספר מקומות בדרום איראן, לרבות בנדר עבאס, צ'אבהאר וקשם. לפי הדיווחים, מדובר בתקיפות אמריקאיות באמצעות טילי שיוט מסוג טומהוק. הדיווחים טרם אושרו ממקורות רשמיים.קובי אטינגר
רוכבת אופניים חשמליים נפגעה בינוני מרכב באשקלון
אישה כבת 40 נפצעה הערב (18:22) באורח בינוני לאחר שנפגעה מרכב בעת רכיבה על אופניים חשמליים בשדרות מנחם בגין באשקלון. צוותי מד"א טיפלו בה במקום ופינו אותה לבית החולים ברזילי עם חבלות בגב ובפנים.קובי רוזן
צה"ל ושב"כ עצרו את ראש ביטחון הפנים של חמאס ברצועת עזה
בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ נעצר ראש ביטחון הפנים של חמאס בכלל רצועת עזה. כוחות מיוחדים של השב"כ פשטו על מבנה במרחב העיר עזה והסתערו על המחבל. במהלך הפעילות תקף חיל האוויר מספר יעדים צבאיים במרחב להסרת איומים על הכוחות, ללא נפגעים לכוחותינו. המעצר פעל לביסוס שליטת חמאס בצפון הרצועה ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. הוא הועבר לחקירה בישראל.ב. ניסני