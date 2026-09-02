תאונת דרכים בעין אברהים: 3 נפגעים פונו לרמב"ם

מבזקים נוספים
שריפה בבני ברק המחישה באופן דרמטי את הסכנה בבנייה בלתי חוקית בעיר
שריפה פרצה בסמוך לבית ספר בבני ברק ולמבנה בלתי חוקי • ילד נפגע משאיפת עשן ופונה לבית חולים | הרשות לאכיפה טוענת, כי בשל הבנייה הלא חוקית הסכנה גברה (בארץ)חזקי שטרן
דיווח מפתיע: עוזרי טראמפ מנסים למנוע הסלמה עם איראן עד הבחירות
דיווח ברויטרס חושף: הממשל מעוניין לצמצם את ההפסדים הצפויים ברפובליקנים • ההסלמה עשויה להתחדש לאחר הבחירות ב-3 בנובמבר | שיקולים פוליטיים מול איומים ביטחוניים (בעולם)יוסי נכטיגל
סמוטריץ' תקף את בן גביר ופנה לוינטר: "עופר, אל תיקח סיכונים"
שר האוצר חוזר על קריאתו לאיחוד כל מפלגות הימין • "מדובר בבלוק טכני, לא צריך להסכים על הכל" | התייחסות לסירוב בן גביר: "טעות קשה" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
רופא מרדים חושף: כך פועלת תעשיית השרלטנות הרפואית במגזר החרדי
בריאיון ל'כיכר השבת' ד"ר יוחאי רביב מזהיר מ'רפואת תדרים' שמבטיחה CT במחשב צעצוע • הוא אומר כי תעשיית Big Wellness (הרפואה האלטרנטיבית) גדולה פי 5 מהרפואה הרגילה ומזהיר מפני הטיפולים בעיתוני השבת | האזינו (בריאות)כיכר השבת
התנגשות אוניות בטורקיה: 10 אנשי צוות נעדרים לאחר שאונייה טבעה
שתי אוניות משא טורקיות התנגשו לפנות בוקר מול חופי סיליברי באיסטנבול, בים מרמרה. האונייה Tuğberk İmamoğlu, שנשאה כ-4,200 טונות של גלילי פלדה, טבעה תוך 11 דקות ושקעה לעומק של כ-900 מטרים. כל עשרת אנשי הצוות הטורקים נעדרים. סירת ההצלה ואפודי ההצלה נמצאו ריקים על פני המים.קובי אטינגר
מפלצת ממעמקים: רגע עוצר נשימה תועד בלב האוקיינוס
רגע עוצר נשימה תועד כאשר לווייתן ענק שחה בצמוד לסירה, חלף ממש מתחתיה והכה בעוצמה בזנבו על פני המים (מעניין)אריה רוזן
נשיא המרעיל את אזרחיו: 37,600 חולים בגלל תוכנית ארוחות ממשלתית
למעלה מ-500 תלמידים אושפזו באינדונזיה לאחר הרעלת מזון מתוכנית ארוחות חינמיות ממשלתית | 37,600 מקרים נרשמו מאז השקת התוכנית (בעולם)אריה רוזן
אפשר לקבל הלוואה מבנק שאתם בכלל לא לקוחות שלו? מסתבר שכן
החשבון שלכם מתנהל בבנק אחד? מתברר שזה לא אומר שאתם חייבים לבקש את ההלוואה דווקא ממנו - ויש דרך לעשות את זה גם אונליין (כלכלה)יוסי כץ