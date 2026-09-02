המפקדה הבין ארגונית במחוז ש"י יחד עם השב"כ ממשיכים במאמצי חקירת מקרה האלימות הקיצוני שארע בשבת האחרונה בכפר קוסרה שבשומרון. לפני זמן קצר, פעלו כוחות המשטרה באזור מאחז 'מבשר השלום' ותפסו את הטנדר הלבן ששימש את החשודים בעת אירוע התקיפה.

כזכור, בשבת האחרונה התרחש אירוע חריג בכפר קוסרה, כאשר קבוצת ישראלים פרצה לבית מגורים פלסטיני והתבצרה בתוכו בעוד בני המשפחה המקומית שוהים במקום. האירוע, שהחל כחיכוך אלים ויידוי אבנים, הידרדר במהירות לתרחיש קיצוני שהצריך התערבות כוחות ביטחון גדולים.

התקהלות אלימה במהלך התפיסה

עת נערכו כוחות הימ"ר להעברת הטנדר שנתפס, החלה התקהלות של מספר חשודים אשר חסמו, הפריעו לכוחות ואף יידו לעברם אבנים. בתוך כך, נעצרו שני חשודים ואלו הועברו לחקירה והסדר הושב על כנו.

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על פי הנמסר מכוחות הביטחון, האירוע בשבת החל בעימות אלים בין ישראלים לפלסטינים בכפר. במהלך החיכוך, כמה מהישראלים יידו אבנים לעבר פלסטינים, ובהמשך נרשמה התפתחות חמורה כאשר נכנסו לבית מגורים והתבצרו בתוכו. כוחות גדולים של צה"ל ומשמר הגבול הוזעקו לזירה בכוחות מתוגברים, והלוחמים נאלצו לפעול בדחיפות כדי לחלץ את הישראלים מהבית.

מאמצי חקירה נרחבים

עוד במסגרת החקירה, פעלו חוקרי המשטרה לחשיפת זהותם של הפורעים הקיצוניים, הוצאו צווי מעצר ונעשות פעולות לאיתורם ומעצרם. מלאכת זו עודנה נמשכת על ידי צוות חקירה מיוחד המשותף לשב"כ ולמשטרה העוסק בפענוח המקרה, תוך הפעלת כלים טכנולוגיים ויכולות מגוונות.

בנוסף לטנדר שנתפס היום, נתפסו מספר כלי רכב נוספים אשר שימשו את החשודים בעת ביצוע המעשה. מהמשטרה נמסר כי חקירת המקרה נמשכת.

האירוע בקוסרה עורר גל זעם בזירה הבינלאומית, כאשר גורמים בכירים בממשל האמריקני ובקונגרס דרשו מישראל הבהרות מיידיות. שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הגיב בחריפות חריגה על השתלטות המתנחלים על בית פלסטיני, וכינה את המעורבים במפורש "טרוריסטים ישראלים".

בעקבות האירוע, שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת סמכויות האכיפה האזרחית למשטרה. "זה לא תפקידו של צה"ל וגם אין ביכולתו לטפל באכיפת הנושאים האזרחיים ביהודה ושומרון", הבהיר שר הביטחון.