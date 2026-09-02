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שיקולים פוליטיים

דיווח מפתיע: עוזרי טראמפ מנסים למנוע הסלמה עם איראן עד הבחירות

דיווח ברויטרס חושף: הממשל מעוניין לצמצם את ההפסדים הצפויים ברפובליקנים • ההסלמה עשויה להתחדש לאחר הבחירות ב-3 בנובמבר | שיקולים פוליטיים מול איומים ביטחוניים (בעולם)

1תגובות

דיווח חדש של סוכנות הידיעות רויטרס לפני זמן קצר (רביעי) חושף כי עוזריו הבכירים של הנשיא דונלד טראמפ מעוניינים למנוע הסלמה במלחמה ב לקראת בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר הקרוב, בניסיון לצמצם את ההפסדים הצפויים למפלגה הרפובליקנית.

על פי המקורות שדיברו עם הסוכנות, בבית הלבן עשויים לשקול להגביר את הלחימה באיראן לאחר הבחירות שייערכו ב-3 בנובמבר, אולם הדבר רחוק מלהיות "החלטה מוגמרת". השיקולים הפוליטיים נראים כגורם מרכזי בעיתוי הפעולות הצבאיות נגד המשטר בטהראן.

הדיווח מגיע על רקע סבב התקיפות האמריקניות הנמשך במטרות איראניות, כאשר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) הודיע לאחרונה כי כוחות אמריקניים תקפו מטרות של משמרות המהפכה האיראניות באיראן ובמצר הורמוז. התקיפות כללו מערכות הגנה אווירית, מכ"מים, נכסים ימיים ומתקני תקשורת.

עצמו הבהיר לאחרונה כי ארה"ב תגיב בעוצמה לפעולות איראניות, כאשר מסר בריאיון לפוקס ניוז: "אנחנו הולכים להכות בהם קשה, תהיה תגובה". עם זאת, נראה כי עיתוי ההסלמה המשמעותית עשוי להיות מושפע משיקולים הקשורים למערכת הבחירות.

טראמפ (צילום: הבית הלבן)

בחירות אמצע הקדנציה נחשבות למבחן משמעותי לממשל טראמפ, כאשר סקרים מצביעים על קשיים אפשריים למפלגה הרפובליקנית. החשש בבית הלבן הוא שהסלמה צבאית משמעותית עם איראן עלולה להשפיע לרעה על תוצאות הבחירות ולהוביל להפסדים נוספים.

כידוע, ממשל טראמפ הכריז לאחרונה על מערכת סנקציות חסרת תקדים נגד איראן, שכונתה "D-Day הכלכלי", המכוונת לחנוק את המשטר בטהראן. הסנקציות מתמקדות בחמישה סקטורים מרכזיים ויוצרות לחץ כלכלי עצום על המשטר האיראני.

המתיחות בין וושינגטון לטהראן נמשכת, כאשר טראמפ אף איים כי אם איראן תמשיך בתגובותיה הצבאיות - "מעט מאוד יישאר מהרפובליקה האסלאמית של איראן". עם זאת, נראה כי השיקולים הפוליטיים הפנימיים עשויים להשפיע על עיתוי יישום האיומים הללו.
איראןדונלד טראמפהסכם עם איראןתקיפה באיראן

1 תגובות

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בקיצור ממשל טראמפ החליט משיקולי בחירות ללכת לישון. לילה טוב.
ביטחוניסט

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