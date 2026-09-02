צמחי מרפא שונים ( צילום: Shutterstock )

בעולם שבו הציבור צמא לפתרונות מהירים ולטיפולים "טבעיים", תעשיית השרלטנות הרפואית משגשגת ופורחת. בריאיון מיוחד וחשוף שערך נריה עם המרדים ד"ר יוחאי רביב, נחשפות השיטות, האשליות והסכנות הטמונות במחוזות האלטרנטיביים, החל ממכשירי פלא כ ועד לעוקצים הייחודיים בריכוזים החרדים

"יש המון פנייה לטבעי – בין אם זה ויטמינים, תוספים, או טיפולים שאינם פולשניים אבל גם לא עושים שום דבר", מבהיר ד"ר רביב בפתיחת הריאיון. "בתקופה האחרונה, רפואת התדרים הפכה לפופולרית מאוד בישראל מסיבה שאני פשוט לא מצליח להבין. יש הכל מכל, מה שאתה רק רוצה".

ד"ר יוחאי רביב בריאיון אולפן כיכר 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

"ליצנות ברמה שאי אפשר לתאר": הבלוף של רפואת התדרים בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד בהרעלת התינוקות: "מעורב באופן מכוון" קובי רוזן | 01.09.26 אחת התופעות שהפכו פופאלראיות בתקופה האחרונה היא "רפואת תדרים" תחום שצובר תפוסה רבה בשנים האחרונות. ד"ר רביב מתקשה להסוות את זעמו ומפרק את הבלוף גורם אחר גורם: "זה פשוט ליצנות ברמה שאי אפשר לתאר, מגיע בן אדם עם איזשהו מחשב נייד או לפטופ בגודל של מחשבון קטן. בסך הכל שמים לך זוג אוזניות על האוזניים, ולכאורה עושים לך אבחון מהשערות בראש ועד ציפורני הרגליים הם טוענים שהם עושים CT, MRI, בדיקות דם, ויודעים להגיד איזה חיידקים יש לך בתוך הגוף". ד"ר רביב משווה זאת לעולם הרפואי: "אם הייתי צריך לעשות את הבדיקות האלה בבית חולים, הייתי זקוק למכשיר CT שתופס חדר שלם, מכשיר MRI, מעבדה ודגימות דם, ועדיין לא הייתי מגיע לכמות 'המידע' שהלפטופ הזה כביכול מספק. זה קשקוש מוחלט! הם מנסים לשרבב לדבר הזה מונחים כמו 'תורת היחסות של איינשטיין' ו'תדר של חומר', אבל ברור שללפטופ המצחיק הזה אין רבע מהיכולת של מכשור רפואי אמיתי". תעשיית הענק: Big Wellness מול Big Pharma במהלך הריאיון ד"ר רביב חושף את המספרים העומדים מאחורי תעשיית ה Big wellhess (רפואה אלטרנטיבית) לעומת ה Big Pharma (הרפואה הקונבנציונלית). שוק הוולנס, שכולל תוספי תזונה, נטורופתיה, רפואה סינית, ספא ומים מקודשים – גדול כמעט פי 5 משוק הרפואה הקונבנציונלית העולמי יש שם המון כסף והמון פרצות".

צמחי מרפא שונים ( צילום: Shutterstock )

"אישור משרד הבריאות" – המיתוס שמטעה את הציבור

ד"ר רביב מנפץ מיתוס נוסף ששרלטנים רבים משתמשים בו; "אישור משרד הבריאות": "אנשים אומרים לי 'אבל יש למכשיר אישור משרד הבריאות!'. צריך להבין: אישור משרד הבריאות אומר רק שהדבר הזה אינו מזיק או פולט קרינה, הוא לא אומר בכלל שהוא מוכיח יעילות רפואית! אין לציבור דרך פשוטה לדעת מי לגיטימי. אם רופא המשפחה שלכם לא מפנה אתכם לטיפול כזה, תתרחקו מסיפורי פלאים שקראתם באינטרנט ושסבתא של המטפל העידה עליהם".

כשנשאל האם הוא שולל כליל את הרפואה האלטרנטיבית, ד"ר רביב מציג עמדה מורכבת: "יש דברים מאוד ספציפיים ומוגדרים שכן הוכחו כיעילים. חלק מהשיטות הוכחו כבעלות אפקט פלסיבו או בקושי זה. אבל הבעיה המרכזית היא שיש שם המון המון פרצות. התחום הזה פשוט עדיין לא עבר את ההסדרה והפיקוח שהוא חייב לעבור".

הסכנה השקטה במגזר החרדי: לידות פיראטיות

הסכנה הגדולה ביותר במגזר החרדי, כך מתברר, טמונה בתחום הרגיש של היריון ולידה. ד"ר רביב מסביר כי הדפוסים והערוצים במגזר החרדי פועלים בצורה ייחודית: "אני לא יודע אם יש יותר או פחות, אבל שיטות העבודה שונות. הציבור החרדי פחות נמצא ברשתות החברתיות כמו אינסטגרם, ולכן הפרסום נעשה בדרכים אחרות: עיתוני שבת, עלונים, מפה לאוזן וכלים מגזריים".

"דיברה איתי לא מזמן מישהי שנחשפה למה שקורה במגזר בתחום הלידות וההיריון", מספר ד"ר רביב בדאגה עמוקה. "יש שם המון אנשים שמציעים טיפולים שהם פשוט סכנת נפשות ממש לאם ולעובר! כל מיני 'מעסי רחם', שיטות ללידות טבעיות פיראטיות ופתרונות פלא. אלו נשים שלא מפרסמות באינטרנט, אבל מגיעות מפה לאוזן לאימהות ונשים צעירות. מדובר בסיפורים מסמרי שיער".

( צילום: AI )

הקו האדום: מחלות קשות ודיאטות פלא

כשמגיעים למחלות כרוניות וקשות כמו סוכרת, מחלות לב וסרטן, הקו האדום הופך לברור וחד. ד"ר רביב מזהיר מפני "דיאטות פלא": "אם מדובר בשיפור תזונתי או סוכרת שינוי תזונתי אכן הוכח מדעית, אבל בתנאי שעושים אותו עם דיאטנית או תזונאי מוסמך, שניתן לקבל אפילו דרך קופת החולים. אבל כל אלה שממציאים 'דיאטות פלא' ומבטיחים שתרדו 50 קילו בחודש כי הם ירדו בעצמם ,מזה צריך להיזהר מאד. לא לנסות לרפא סרטן או מחלות לב בעזרת כדורים טבעיים".

קריאתו של ד"ר רביב ברורה אל תסתמכו על מטפלים שמגיעים מפה לאוזן ומבטיחות פתרונות טבעיים. מדובר בסכנת נפשות ממש".