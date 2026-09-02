שתי אוניות משא טורקיות התנגשו לפנות בוקר מול חופי סיליברי באיסטנבול, בים מרמרה. האונייה Tuğberk İmamoğlu, שנשאה כ-4,200 טונות של גלילי פלדה, טבעה תוך 11 דקות ושקעה לעומק של כ-900 מטרים. כל עשרת אנשי הצוות הטורקים נעדרים. סירת ההצלה ואפודי ההצלה נמצאו ריקים על פני המים.

קובי אטינגר