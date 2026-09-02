סערת הצהרת שרה נתניהו: שר הביטחון סירב לשלול בגידה

מבזקים נוספים
היועמ"ש של האוצר ממליץ לאשר את בקשת סמוטריץ' להוריד את מחיר הדלק בחצי שקל
שר האוצר מקדם הפחתת מס הבלו בחצי שקל לליטר • יועמ"ש האוצר ממליץ לאשר למרות התנגדות הדרג המקצועי | המהלך יעלה כ-300 מיליון שקלים בחודש (כלכלה בארץ)דוד הכהן
"להרעיש עולמות" | בני האדמו"ר מויז'ניץ בקריאה חסרת תקדים אל רבבות החסידים
לנוכח מצבו הרפואי של האדמו"ר מויז'ניץ, שלושת בניו הרבנים שיגרו מכתב נרגש לרבבות החסידים לקראת הסליחות, ובו קריאה ליום תפילה רבתי, אמירת כל ספר התהילים וסדר לימוד רצוף לרפואתו | במקביל, אלפים מכל העולם צפויים להגיע לחסות בצילו בימי ראש השנה (חסידים)חיים רוזנבוים
אחרי הדחת אורבן: כך נמנעה פרובוקציה פרו-פלסטינית ליד בית הכנסת
סערה ציבורית וחשש מפרובוקציה אנטישמית בבודפשט, בעקבות כוונתם של פעילים פרו-פלסטינים לקיים הפגנת מחאה בכניסה לאירועי הקהילה היהודית | המחאה, שבאה על רקע טענות חמורות על תמיכת המארגנים בבכיר חמאס מרצועת עזה, עוררה זעם רב והובילה להתערבות תקיפה של ראש העיר והרשויות המקומיות (יהדות, בעולם)דניאל הרץ
נתניהו מעזה: שולטים ב-60% מהרצועה ולא נסוג מהקו הצהוב
ראש הממשלה נתניהו ביקר סמוך לקו הצהוב ברצועת עזה והצהיר: "אנחנו שולטים בשטח. אנחנו לא נסוגים. אנחנו נשארים בקו הזה. אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו". נתניהו טען כי אתמול חוסל ראש השב"כ של חמאס והוסיף: "בטח נלמד כמה דברים".קובי אטינגר
נתניהו חבש קסדת לוחם - וקפץ לביקור בקו הצהוב; "אנחנו שולטים פה" | תיעוד
ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום בקו הצהוב ברצועת עזה | ״אני פה בתוך רצועת עזה עם הרמטכ"ל, עם אלוף הפיקוד ועם המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו. אנחנו שולטים פה על השטח" (חדשות)כיכר השבת
"מתי נזכה?" הוא ראה את אבא שלו עם הנכדים - ופשוט נשבר
כולם הגיעו עם הילדים, הבית התמלא בצחוק ובנכדים - ורק הוא עמד שם עם המקום הריק בלב. הרגע הקטן שהפך לכאב של משפחה שלמה (חרדים)חני שטיין
הרבי מגור יצא בראש אלפי חסידיו לחלוק כבוד אחרון לרבי הנערץ ממנהטן זצ"ל
אלפי חסידי גור, בראשות האדמו"ר, ליוו השבוע למנוחת עולמים את האדמו"ר הישיש מקומרנא מנהטן זצ"ל, שהיה מגדולי תומכי החסידות | מסע ההלוויה יצא מביהמ"ד הגדול של החסידות בירושלים אל עבר 'הר הזיתים' | לאחר ההלוויה, הגיע האדמו"ר מגור לנחם אבלים את משפחתו הרמה של האדמו"ר זצ"ל (חסידים)חיים רוזנבוים
"מתי כבר המשבצת תתמלא?" - הרגע ששובר את המשפחה שמחכה
"ריבונו של עוילם", היא רוצה לזעוק, מבעד לחלון הקהל צועק יחד איתה: "איההה".איפה התינוק שימלא את הבית של לייקי ורובי. איפה הילדה שלהם שתכתוב לסבא וסבתא כרטיס שנה טובה בכתב ילדותי. איה-כה (חרדים)חוי אייזנבך