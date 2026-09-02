מבזקים נוספים
אחרי הדחת אורבן: כך נמנעה פרובוקציה פרו-פלסטינית ליד בית הכנסת
סערה ציבורית וחשש מפרובוקציה אנטישמית בבודפשט, בעקבות כוונתם של פעילים פרו-פלסטינים לקיים הפגנת מחאה בכניסה לאירועי הקהילה היהודית | המחאה, שבאה על רקע טענות חמורות על תמיכת המארגנים בבכיר חמאס מרצועת עזה, עוררה זעם רב והובילה להתערבות תקיפה של ראש העיר והרשויות המקומיות (יהדות, בעולם)דניאל הרץ
נתניהו מעזה: שולטים ב-60% מהרצועה ולא נסוג מהקו הצהוב
ראש הממשלה נתניהו ביקר סמוך לקו הצהוב ברצועת עזה והצהיר: "אנחנו שולטים בשטח. אנחנו לא נסוגים. אנחנו נשארים בקו הזה. אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו". נתניהו טען כי אתמול חוסל ראש השב"כ של חמאס והוסיף: "בטח נלמד כמה דברים".קובי אטינגר
נתניהו חבש קסדת לוחם - וקפץ לביקור בקו הצהוב; "אנחנו שולטים פה" | תיעוד
ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום בקו הצהוב ברצועת עזה | ״אני פה בתוך רצועת עזה עם הרמטכ"ל, עם אלוף הפיקוד ועם המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו. אנחנו שולטים פה על השטח" (חדשות)כיכר השבת
"מתי נזכה?" הוא ראה את אבא שלו עם הנכדים - ופשוט נשבר
כולם הגיעו עם הילדים, הבית התמלא בצחוק ובנכדים - ורק הוא עמד שם עם המקום הריק בלב. הרגע הקטן שהפך לכאב של משפחה שלמה (חרדים)חני שטיין
"מתי כבר המשבצת תתמלא?" - הרגע ששובר את המשפחה שמחכה
"ריבונו של עוילם", היא רוצה לזעוק, מבעד לחלון הקהל צועק יחד איתה: "איההה".איפה התינוק שימלא את הבית של לייקי ורובי. איפה הילדה שלהם שתכתוב לסבא וסבתא כרטיס שנה טובה בכתב ילדותי. איה-כה (חרדים)חוי אייזנבך
"הלוואי ושי היה חוזר קטוע גפיים, לפחות הייתי יכול לחבק אותו": האבא שאיבד הכל זועק ממעמקי השכול
הרגע שבו הבין שבנו לא ישוב חי מעזה | המילים האחרונות בטלפון שהקפיאו את דם המשפחה | והשנייה שבה הטיח את ראשו במכולה בשדה תימן בצעקה שקרעה את השמיים | בריאיון מטלטל ל׳כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, רפי ארווס פותח את שערי הגיהינום של "אסון הנמר", ומקריא בדמעות את צוואת בנו. אל תחמיצו את המונולוג שירסק את ליבכם לרסיסים - זוהי שיחת המוסר המצמררת ביותר לקראת הימים הנוראים. צפו (כיכר FM)אלי גוטהלף
משאית התהפכה ברחובות: נהג בן 60 פונה במצב בינוני
משאית התהפכה היום בשעה 13:29 ברחוב הר מוריה ברחובות. צוותי מד"א פינו לבית החולים קפלן גבר כבן 60 במצב בינוני עם חבלות בגופו.קובי רוזן
"הספרדים נחותים, יידיש תהיה השפה הרשמית" | הספר ההיסטורי שחולל סערה
בחנויות הספרים יד שניה נמכר ספר שהודפס לפני 62 שנים בסך הכל, ונמכר בכ-1000 ש"ח?! | מדובר בספר שכולו גזענות אלימה על עדות המזרח, שעורר רעש גדול במדינה | ישראל שפירא חוזר אל הספר "המהפכה האשכנזית" (היסטוריה)כיכר השבת