גל חסימות חריג שפקד את משתמשי וואטסאפ בישראל בתקופה האחרונה מעורר זעם רב בקרב הציבור ובעיקר בקרב עיתונאים, בעלי עסקים ומשתמשים פרטיים. ההתנהלות השרירותית והלא-מוסברת של חברת מטא, שמפעילה את האפליקציה, גורמת למאות אלפי משתמשים לשקול מעבר למתחרה הישירה - טלגרם.

כידוע, בימים האחרונים דיווחו אנשי תקשורת ובעלי עסקים כי חשבונותיהם נחסמו באופן פתאומי וללא סיבה ברורה. בחלק מהמקרים החשבונות הוחזרו לאחר הגשת בקשה לבדיקה שנמשכה עד 24 שעות, אך משתמשים אחרים נותרו ללא גישה לחשבונם. נקודה שחוזרת בדיווחים היא שימוש ב'וואטסאפ ווב' בסמוך לחסימה, אולם וואטסאפ לא הודיעה רשמית על תקלה או על קשר בין השירות הרשמי לבין התופעה.

השאלה המרכזית שעולה היא: האם באמת כדאי לעשות את המעבר לטלגרם? התשובה תלויה בשימוש שלכם, אך עבור מי שמנהל ערוצי תוכן, רשימות תפוצה או עסק - היתרונות משמעותיים במיוחד.

יתרונות מרכזיים

אחד היתרונות הבולטים ביותר של טלגרם הוא שאין צורך שהקורא ישמור את מספר הטלפון שלך. ההצטרפות לערוץ נעשית בלחיצה על קישור, והערוץ ממשיך להגיע למנוי באופן קבוע - יתרון גדול לעומת רשימות תפוצה בוואטסאפ שבהן כל מנוי חייב לשמור את המספר.

בנוסף, ניתן לפעול תחת שם מותג ולא תחת מספר אישי. שם הערוץ, הלוגו והקישור הקבוע הם הזהות הציבורית, והמנויים אינם חייבים לדעת מיהו האדם שמפעיל את הערוץ או מה מספרו. זהו שינוי משמעותי עבור מי שמעוניין לשמור על פרטיות או לבנות מותג מקצועי.

כל הפרסומים נשמרים כארכיון מסודר - מצטרף חדש יכול לדפדף לאחור ולקרא את כל הידיעות, המסמכים והסרטונים שפורסמו בעבר. כך התוכן ממשיך לחיות ואינו נעלם בתוך זרם ההודעות, כפי שקורה בוואטסאפ.

יכולות הפצה ושיתוף מתקדמות

לכל ידיעה בטלגרם יש קישור ישיר משלה. אפשר לשלוח קישור לפרסום מסוים, לצטט אותו באתר, להטמיע אותו בכתבה או להפיץ אותו ברשתות אחרות. הערוץ הופך למעשה לאתר חדשות קטן עם יכולות הפצה מתקדמות.

יכולת ההפצה הוויראלית טובה יותר - כאשר מנוי מעביר פוסט, שם הערוץ והקישור אליו יכולים להישמר. כל העברה עשויה להביא מנויים חדשים ולחזק את המותג. בנוסף, ערוצים ציבוריים מופיעים בחיפוש של טלגרם, בהמלצות על ערוצים דומים ואף בחיפוש אחר פוסטים ציבוריים - פירוש הדבר שאנשים יכולים לגלות את הערוץ גם בלי לקבל קישור אישי.

נתוני צפייה אמיתיים מוצגים לכל פרסום. בערוצים מתאימים יש גם נתונים מפורטים על צמיחת הקהל, ביצועי פרסומים, שיתופים ומקורות חשיפה - מידע שחיוני לכל מי שמנהל תוכן באופן מקצועי.