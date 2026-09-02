גל חסימות חריג שפקד את משתמשי וואטסאפ בישראל בתקופה האחרונה מעורר זעם רב בקרב הציבור ובעיקר בקרב עיתונאים, בעלי עסקים ומשתמשים פרטיים. ההתנהלות השרירותית והלא-מוסברת של חברת מטא, שמפעילה את האפליקציה, גורמת למאות אלפי משתמשים לשקול מעבר למתחרה הישירה - טלגרם.
כידוע, בימים האחרונים דיווחו אנשי תקשורת ובעלי עסקים כי חשבונותיהם נחסמו באופן פתאומי וללא סיבה ברורה. בחלק מהמקרים החשבונות הוחזרו לאחר הגשת בקשה לבדיקה שנמשכה עד 24 שעות, אך משתמשים אחרים נותרו ללא גישה לחשבונם. נקודה שחוזרת בדיווחים היא שימוש ב'וואטסאפ ווב' בסמוך לחסימה, אולם וואטסאפ לא הודיעה רשמית על תקלה או על קשר בין השירות הרשמי לבין התופעה.
השאלה המרכזית שעולה היא: האם באמת כדאי לעשות את המעבר לטלגרם? התשובה תלויה בשימוש שלכם, אך עבור מי שמנהל ערוצי תוכן, רשימות תפוצה או עסק - היתרונות משמעותיים במיוחד.
יתרונות מרכזיים
אחד היתרונות הבולטים ביותר של טלגרם הוא שאין צורך שהקורא ישמור את מספר הטלפון שלך. ההצטרפות לערוץ נעשית בלחיצה על קישור, והערוץ ממשיך להגיע למנוי באופן קבוע - יתרון גדול לעומת רשימות תפוצה בוואטסאפ שבהן כל מנוי חייב לשמור את המספר.
בנוסף, ניתן לפעול תחת שם מותג ולא תחת מספר אישי. שם הערוץ, הלוגו והקישור הקבוע הם הזהות הציבורית, והמנויים אינם חייבים לדעת מיהו האדם שמפעיל את הערוץ או מה מספרו. זהו שינוי משמעותי עבור מי שמעוניין לשמור על פרטיות או לבנות מותג מקצועי.
כל הפרסומים נשמרים כארכיון מסודר - מצטרף חדש יכול לדפדף לאחור ולקרא את כל הידיעות, המסמכים והסרטונים שפורסמו בעבר. כך התוכן ממשיך לחיות ואינו נעלם בתוך זרם ההודעות, כפי שקורה בוואטסאפ.
יכולות הפצה ושיתוף מתקדמות
לכל ידיעה בטלגרם יש קישור ישיר משלה. אפשר לשלוח קישור לפרסום מסוים, לצטט אותו באתר, להטמיע אותו בכתבה או להפיץ אותו ברשתות אחרות. הערוץ הופך למעשה לאתר חדשות קטן עם יכולות הפצה מתקדמות.
יכולת ההפצה הוויראלית טובה יותר - כאשר מנוי מעביר פוסט, שם הערוץ והקישור אליו יכולים להישמר. כל העברה עשויה להביא מנויים חדשים ולחזק את המותג. בנוסף, ערוצים ציבוריים מופיעים בחיפוש של טלגרם, בהמלצות על ערוצים דומים ואף בחיפוש אחר פוסטים ציבוריים - פירוש הדבר שאנשים יכולים לגלות את הערוץ גם בלי לקבל קישור אישי.
נתוני צפייה אמיתיים מוצגים לכל פרסום. בערוצים מתאימים יש גם נתונים מפורטים על צמיחת הקהל, ביצועי פרסומים, שיתופים ומקורות חשיפה - מידע שחיוני לכל מי שמנהל תוכן באופן מקצועי.
כלי ניהול מקצועיים
שליטה מקצועית בפרסום היא יתרון נוסף - ניתן לתזמן פוסטים מראש, לפרסם הודעות ללא צליל, לערוך פרסום לאחר שעלה ולמחוק או לתקן טעויות במהירות. קיימת גם אפשרות להודעות מתוזמנות חוזרות.
מערכת נוחה לצוות עורכים מאפשרת למנות כמה מנהלים ולהעניק לכל אחד הרשאות מדויקות: פרסום, עריכה, מחיקה, ניהול תגובות, הוספת מנהלים וכדומה. אין צורך לחשוף מי מחברי הצוות פרסם - הפרסום יכול להופיע בשם הערוץ בלבד, או לחלופין להציג חתימות של עורכים כשמעוניינים בכך.
ניתן לקבל סקופים ופניות בלי למסור מספר אישי - אפשר לאפשר למנויים לשלוח הודעות פרטיות ישירות לערוץ, והפניות מופיעות בנפרד מהחשבון האישי של מנהל הערוץ. בנוסף, קיימת אפשרות לקבל "פוסטים מוצעים" מהקהל - עוקבים, דוברים ויחצנים יכולים להציע ידיעות, תמונות וסרטונים לפרסום, ומנהל הערוץ יכול לערוך, לתזמן, לאשר או לדחות אותם.
יכולות טכניות מתקדמות
קבצים גדולים ובאיכות מקורית - אפשר להעביר מסמכים, סרטונים, הקלטות וקבצים מכל סוג עד 2GB לקובץ בחשבון רגיל ועד 4GB בפרימיום. זה נוח במיוחד לחומרי גלם תקשורתיים.
ענן מלא וסנכרון בין מכשירים - החומר זמין בטלפון, בטאבלט ובמחשב במקביל. החלפת מכשיר אינה מחייבת שחזור מסורבל של גיבוי, ואפשר לנקות את המטמון בלי למחוק את התוכן מהחשבון. חיפוש יעיל בתוך שנים של תוכן מאפשר לחפש מילים, שמות, תאריכים, קישורים, תמונות וקבצים ישנים - לעיתונאי או מנהל תוכן זהו ארכיון עבודה משמעותי.
אינטראקציה עם הקהל
תגובות מסודרות לכל ידיעה - אפשר לחבר לערוץ קבוצת דיון, כך שלכל פרסום יהיה שרשור תגובות משלו, בלי שהערוץ הראשי יהפוך לקבוצת פטפוטים. קהילות ענק ודיונים לפי נושאים אפשריים - קבוצות טלגרם יכולות להכיל עד 200 אלף חברים, וניתן לחלק אותן לנושאים בדומה לפורום.
סקרים, שאלונים ותגובות מגוונות - אפשר לערוך סקרים אנונימיים או גלויים, לאפשר כמה תשובות, ליצור שאלוני ידע ולקבל תגובות מהירות מהקהל. בוטים ואוטומציות מאפשרים לחבר מערכות שמפרסמות תוכן אוטומטית, אוספות פניות, מסננות תגובות, מנהלות הרשמה, מפיקות נתונים ומפיצות הודעות מתוזמנות.
שידורים חיים ושיחות קוליות - אפשר לקיים עדכונים חיים, מסיבות עיתונאים, שיעורים ושיחות עם הקהל ישירות מתוך הערוץ או הקבוצה.
הפרדה והתארגנות
הפרדה טובה יותר בין עבודה לחיים פרטיים - תיקיות, ארכיון, הצמדת ערוצים וניהול כמה חשבונות מאפשרים לבנות סביבת עבודה מסודרת, בלי שכל הפעילות המקצועית תתערבב בשיחות המשפחתיות.
בניית נכס תקשורתי עצמאי - בוואטסאפ אתה בעיקר "שולח הודעות לאנשים". בטלגרם אתה בונה ערוץ בעל שם, קישור, ארכיון, נתוני צפייה, קהילה ויכולת צמיחה אורגנית. הקהל שמצטרף מביע עניין מובהק - מי שלוחץ "הצטרף" לערוץ בוחר לצרוך את התוכן, ולכן מספר המנויים הוא נכס קבוע יותר מרשימת מספרים שאינה בהכרח מעוניינת בכל הודעה.
יצוין כי בעוד שטלגרם מציעה יתרונות רבים, חשוב לזכור שגם בה התרחשו מקרים של חסימות והגבלות. בהודו, למשל, הממשלה הגבילה את הגישה לאפליקציה במטרה למנוע הונאות בבחינות, צעד שעורר ביקורת חריפה ממייסד החברה פאבל דורוב שטען כי "הענישו יותר מ-150 מיליון משתמשים רגילים".
יצוין, רק כי טלגרם אינו “מאובטח יותר” באופן גורף: שיחות הענן הרגילות בטלגרם אינן מוצפנות מקצה לקצה כברירת מחדל, בעוד שווטסאפ כן משתמש בהצפנה כזו בשיחות פרטיות.
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