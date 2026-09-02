בבודפשט בירת הונגריה נפתח השבוע "שבוע בתי הכנסת" לצד "שוק הטשולנט הבינלאומי של הונגריה" – שני אירועים מרכזיים שנועדו לחבר בין מאה אלף יהודי המדינה לבתי הכנסת ולמסורת היהודית.

״שוק הטשולנט״ מתרחש זו הפעם העשירית וברבות השנים הפך להיות אחד מאירועי התרבות היהודית הגדולים בהונגריה. האירוע פתוח ללא תשלום והוא מציג לקהל באמצעות דוכני אוכל כשרים למהדרין את התרבות, המסורת והמטבח היהודי.

שני אירועים אלו, שנערכים לציבור מטעם EMIH – 'איגוד הקהילות שומרי תורה בהונגריה', מושכים אליהם בכל שנה רבבות תושבים מקומיים, כולל אינם יהודים שמסתקרנים לראות את התרבות היהודית, כאשר מספר המשתתפים הולך וגדל משנה לשנה.

השנה, בצל חילופי השלטון הדרמטיים בהונגריה, עם הדחתו של ראש הממשלה אורבן ששלט במדינה המרכז אירופית משך שנים רבות ומנע ניסיונות של גורמים פרו-פלסטינים להפגין בחוצות הערים, זמר מקומי מוכר בשם גרגלי קומארומי, הכריז בשבוע שעבר על הפגנה שתיערך עם השקת האירועים תחת הכותרת „Együtt az Igazságért Palesztinától Budapestig” שפירושה "יחד למען הצדק – מפלסטין ועד בודפשט".

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הכוונה הזו עוררה זעם בקהילה היהודית בשל הפרובוקציה הטמונה בה. גורמים ביהדות הונגריה אמרו כי יש הבדל משמעותי בין הפגנה רגילה לבין קיומה בתוך אירוע של הקהילה, בלב הרובע. לדבריהם "זוהי פרובוקציה מסוכנת, מרושעת ומכוערת, שנועדה לפגוע ברגשות הקהילה היהודית, בזמן שיהודי הונגריה מתכנסים כדי לחגוג יחד".

הסערה סביב הנושא קיבלה משנה תוקף נוכח העובדה שרק בשבוע שלפני כן ערך אותו ארגון אנטי-ישראל קיצוני הפגנה בבודפשט שדרשה את שחרורו של אבו ספיה, מנהל בית החולים 'כמאל עדוואן' בצפון רצועת עזה. המפגינים אמרו כי מדובר בהתעמרות באיש רפואה אבל שגרירת ישראל בהונגריה מאיה קדוש ציינה כי לא מדובר ברופא אלא בקצין בדרגת אלוף-משנה בארגון הטרור חמאס וכי בית החולים 'כמאל כדוואן' שימש כר פורה לפעילות ארגון הטרור.

ההפגנה למען אבו ספייה עוררה תגובות חריפות בזירה הפוליטית ההונגרית וראש העיר בודפשט גרגיי קראצ'ון יצא בפומבי נגד המחאה ונגד הצגתו של אבו ספייה כדמות הראוה בכלל לסולידריות ציבורית. מארגני ההפגנה מאידך טענו כי ראש העיר אימץ את הנרטיב הישראלי, תקפו אותו במפורש ואמרו כי לא ייתכן שנבחרי ציבור ישראליים יפיצו "תעמולה שקרית" של ישראל.

הרב הראשי להונגריה, הרב שלמה כובש, אמר בתגובה כי "כאשר מחאה אנטי-ישראלית מגיעה במכוון אל תוככי המרחב הפיזי של אירוע יהודי מקומי, נחצה קו אדום מסוכן. הבחירה הראשונית לקיים הפגנה מסוג זה דווקא במקום ובזמן של אחד האירועים היהודיים הציבוריים הגדולים בעיר מעוררת חשש בשל חציית הגבול שבין מחאה פוליטית, גם אם היא שקרית ואינה לגיטימית, לבין הפניית העימות כלפי יהודים מקומיים. הדבר מדאיג במיוחד על רקע הניסיון של מדינות מערב אירופה בשנים האחרונות, בהן ההפגנות האנטי-ישראליות הפכו לשם נפרד להטרדות עוינות כנגד היהודים המקומיים".

הסערה הציבורית עשתה את שלה והמסלול של ההפגנה שאושר בתחילה לעבור בפתיחת האירועים הוזז כדי למנוע הטרדות אנטישמיות נגד יהודי הונגריה. EMIH בירכה את הרשויות על הבנתם את הרגישות הגדולה והזזת הצעדה ולדברי הרב כובש "התשובה לאירועים הללו אינה להסתיר את החיים היהודיים או לסגת מן המרחב הציבורי אלא בדיוק להיפך: הקהילה היהודית בהונגריה היא חלק בלתי נפרד ממרקם החיים במדינה. ליהודים יש זכות מלאה לקיים את תרבותם, דתם וחיי הקהילה שלהם בגלוי, בביטחון ובגאווה, מבלי להפוך לכתובת למחאות אנטישמיות ואנטי-ישראליות. המסר של השוק ושל שבוע בתי הכנסת נשאר פי שהיה מלכתחילה: תרבות יהודית שייכת למרחב הציבורי של בודפשט. הקהילה היהודית לא תוותר על זכותה לחיות חיים יהודיים גלויים, הן בבודפשט והן בכל מקום ברחבי הונגריה. ב״ה הונגריה ממשיכה להיות בטוחה עבור יהודים וישראלים. המחאות הפרו-פלסטיניות כרגע הן בעיקר פרובוקציה של איש אחד, אבל צריכים להיות כל הזמן עם יד על הדופק; הם בודקים כל הזמן אם אווירת הסובלנות כלפי יהודים והיד הקשה נגד אנטישמיות, עדיין בתוקף".

כאמור לעיל, שוק הטשולנט היווה גם את יריית הפתיחה ל"שבוע בתי הכנסת" המתפרס על פני שבועיים ימים, שבמרכזם 'ימי הרחמים והסליחות' המצוינים בימים אלו בעולם היהודי, ובמסגרתם שורה של בתי כנסת ברובע היהודי של בודפשט פותחים את שעריהם בפני המבקרים הרבים. במסגרת זו ייחנכו בימים הקרובים שני בתי כנסת חדשים בבירת הונגריה. אחד מהם הוא הראשון מסוגו בעולם המיועד ומנוהל בידי צעירים. "גבאי בית הכנסת יהיה בן פחות מ-18, וכך גם 'נשיא הקהילה' ויתר בעלי התפקידים" אומרים ב-EMIH. "המטרה היא לתת לצעירים לנהל בעצמם ובכוחותיהם את הקהילה שלהם, ברוח צעירה, ולא ש'מבוגרים' ינהלו אותם. זה נועד לגרום לצעירים הונגרים לראות בקהילה היהודית את ביתם, וזאת אחרי שחלקם נמנעים מהכניסה לבתי כנסת רגילים, בשל העובדה שהם לא מוצאים את מקומם בין מתפללים מבוגרים יותר. בית הכנסת שייך לתנועת היהודית הבינלאומית המתפתחת C-teen והרב שלו יהיה האדם ה״מבוגר״ היחיד: הרב צמי בסמן, בשנות ה-30 המוקדמות לחייו. לדבריו, ״ככל הידוע לנו זה פיילוט ראשון מסוגו בעולם ואני בטוח שאחרי הונגריה הוא יסחוף אחריו קהילות רבות ברחבי תבל וגם בישראל״.