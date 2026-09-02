"מתי נזכה?" הוא ראה את אבא שלו עם הנכדים - ופשוט נשבר

ראש הממשלה נתניהו ביקר סמוך לקו הצהוב ברצועת עזה והצהיר: "אנחנו שולטים בשטח. אנחנו לא נסוגים. אנחנו נשארים בקו הזה. אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו". נתניהו טען כי אתמול חוסל ראש השב"כ של חמאס והוסיף: "בטח נלמד כמה דברים".

קובי אטינגר