מבזקים נוספים
הלם בבני ברק: הגאון רבי ישראל מאיר פדידה זצ"ל התמוטט בביתו ונפטר
ברוך דיין האמת: מבני ברק מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של הרה"ג רבי ישראל מאיר יוסף פדידה זצ"ל משגיח ישיבת "אוצרות התורה" ומראשי מוסדות "אור גאון" | המשגיח ז"ל התמוטט לפני שעה קלה בביתו, כונני ההצלה נלחמו על חייו, אך בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו | המנוח ז"ל היה מתלמידיו המובהקים של הגרב"מ אזרחי זצ"ל וזה להעמיד אלפי תלמידים | קווים לדמותו ביריעה נפרדת (דיין האמת)חיים רוזנבוים
מפחיד: תינוק בלע חתיכת ספוג גדולה במתחם הסופרים בעיר החרדית
איבד את הכרתו בבני ברק ונחנק כתוצאה מחסימת קנה הנשימה על ידי חתיכת ספוג. צוותי הרפואה שהוזעקו לדירה ביצעו בו פעולות מצילות חיים חריפות, וחילצו מגרונו את החתיכה | הפרמדיקים והחובשים שחזרו את רגעי החרדה (בארץ)מישאל לוי
הצעד החריג של המשטרה בתיק הרצח שזעזע את השכונה הירושלמית
יותר משנה וחצי לאחר שנמצאה ללא רוח חיים בדירתה בירושלים, המשטרה נוקטת צעד חריג בתיק הרצח של אנסטסיה אורלוב ז"ל: תיק החקירה הועבר לבחינה של צוות חקירה נוסף כדי לקבל "עיניים חדשות" על הממצאים (אקטואליה)קובי רוזן
תאונת אופנוע בגני תקווה: צעיר בן 23 פונה במצב בינוני
רוכב אופנוע נפגע מרכב היום בשעה 14:50 בדרך התקווה בגני תקווה. צוותי מד"א פינו לבית החולים בילינסון צעיר בן 23 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ובבטן.קובי רוזן
יממה לפני שרבו ישגר שליח לטראמפ; האברך החסידי שנעצר, שוחרר מהכלא הצבאי
שמחה בחסידות סקווירא, אברך מהחסידות שנעצר כשניסה להסדיר את מעמדו כדי לזכות להמריא לחגוג את חגי תשרי בצל רבו בארה"ב, שוחרר היום מכלא 10 | מחר בבוקר יכניס את בנו הבכור בבריתו של אברהם אבינו ע"ה | בתוך כך, רבו, האדמו"ר מסקווירא שהוזמן לפגישה עם הנשיא טראמפ, ישגר את בנו בכורו שצפוי לדבר עם הנשיא על מצבם של בני התורה בארץ הקודש (חרדים)חיים רוזנבוים
גל חסימות ב'וואטסאפ' מעורר זעם בקרב המשתמשים שעוברים ל'טלגרם', האם זה כדאי?
חסימות פתאומיות מעוררות זעם בקרב משתמשים • טלגרם מציעה יתרונות משמעותיים לעיתונאים ובעלי עסקים | כל מה שצריך לדעת על המעבר לאפליקציה המתחרה (דיגיטל)בני סולומון