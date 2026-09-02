מבזקים נוספים
סבא"א מאשרת - "המבנה בסוריה היה כור גרעיני" | השתלטות על הכלא באקוודור
סמוטריץ' קורא לוינטר " אל תיקח סיכונים" ותוקף את בן גביר | כך התנהל המהלך להדיח את גפני ומקלב | "לא תלוים ברוה"מ כזה או אחר": הגר"ד לנדו במסר לנתניהו | לראשונה מתחילת המלחמה - טראמפ במסר לעם האירני | חייל צה"ל לשעבר מואשם שניסה להתגייס לדעא"ש | מירוץ חימוש בחלל בין סין לארה"ב | סבא"א מפרסמת דוחות לגבי איראן וסוריה | תחזית מזג האוויר | השתלטות על בית הכלא באקוודור (היום בכיכר)נריה סעדיה
הרגעים הדרמטיים לפני סגירת הרשימות והאכזבה החרדית מהנציגים בכנסת
החיבור בין סמוטריץ' לפייגלין והמכה שספג וינטר; כמה קולות שווה מפלגת 'הציבור החרדי' והאם תחבור לוינטר; הסקר שחושף את האכזבה החרדית מהנציגים בכנסת והאם זה ישפיע על המנדטים? הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)הזירה
בחורי הישיבה שרו בלהט "ואינקמה מפלסטין יימח שמם"; כך נתניהו הגיב
ראש הממשלה בנימין נתניהו הפתיע היום את תלמידי ישיבת ההסדר 'אפיקי דעת' בשדרות במהלך ביקורו בעיר. הוא התקבל בשירה ובזמרה. בין היתר שרו "ואינקמה נקם אחת משתי עיני" והוסיפו "מפלסטין ימח שמם" (בארץ)יאיר טוקר
מוטי לייטנר עולה להתקפה נגד בנט ולפיד: "הם פופוליסטים וקשקשנים, לא עשו כלום לגייס חרדים לצה"ל"
בראיון נרחב לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' מציג יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי' מוטי לייטנר יעד של לפחות שני נציגים בכנסת הבאה, מתחייב לתמוך רק בנתניהו, ודוחה בתוקף את הטענות על מימון מ'קפלן' • על סוגיית הגיוס: "נבטל את הסנקציות ונרחיב את המסלולים החרדיים" • וגם: מסביר מדוע אינו משלב נשים ברשימה וקורא לכל מי שמתכוון להצביע לו - לשאול את רבותיו לפני (בארץ)ישי כהן
"יצטרכו להוציא אותנו בכוח"; המחבלים קיימו עצרת תפילה בקבר הרב מפוניבז׳
ביום היארצייט ה-57 של הרב מפוניבז' זצ"ל, התכנסו תלמידי הגר"ש מרקוביץ לעצרת תפילה בסמוך לקברו, על רקע פסק הבוררות המורה על פינוים מהגבעה | הבחורים בשיחה ל'כיכר': "אפילו לא מעלים במחשבה לארוז" | סיקור ותיעוד מיוחד (חרדים)
שר החוץ חשף: זה הצעד הבא שצרפת זוממת נגדנו
שר החוץ הצרפתי הצביע על גינויים חריפים של נתניהו והנשיא הרצןג בעקבות אלימות ביו"ש | בארו קרא להטיל סנקציות נגד האחראים להתנחלות | "מעשי הטרור מאיימים על פתרון שתי המדינות" (בעולם)כיכר השבת
30 יהודים נעדרים באסון הנרא: "אוספים כל בדל מידע, כבר קשה לצערנו לזהות"
בין הנעדרים ומנותקי הקשר באסון הנורא בנפאל נמצאים גם כשלושים יהודים | שליחי חב"ד בנפאל סיפרו כי הפסיקו את ההכנות הגדולות לארוחות תשרי - והקימו חפ"ק חירום לאיתור הנעדרים, הספקת ציוד סיוע ויצירת קשר עם המשפחות המודאגות והחוששות, תוך מאמץ עילאי להביא כל נספה לקבורה יהודית ראויה בתוך הכאוס הסביבתי והתשתיות ההרוסות (בעולם)דניאל הרץ
"שיירת הכבוד" שאורגנה לאסיר ששוחרר מהכלא השתבשה באמצע הכביש
שוטרי תחנת חיפה סיכלו שיירת כבוד שתוכננה לרגל שחרורו של אסיר מבית הכלא. במהלך הפעילות איתרו הכוחות את השיירה נעה על כביש 4, סמוך לקדימה, חסמו אותה ועכבו את המעורבים. חמישה חשודים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה שוחררו בתנאים מגבילים (בארץ)קובי אטינגר