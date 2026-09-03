מבזקים נוספים
86 ספינות הוסטו ממסלולן | כך נראית אכיפת המצור הימי על איראן
פיקוד המרכז האמריקני מסר כי 86 כלי שיט הוסטו ממסלולם • 3 ספינות הושבתו ו-2 נוספות נבדקו | התיעוד המרשים (בעולם)דוד הכהן
תאונת אופנוע קטלנית בכביש 1: רוכב בן 30 נהרג
רוכב אופנוע כבן 30 נהרג הלילה בתאונה בכביש 1 סמוך למחלף השומרוני. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 02:25 ביצעו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
שני הרוגים ושני פצועים בתאונת דרכים קטלנית בכפר יחזקאל
שני גברים בני 30 נהרגו בתאונת דרכים קשה בכפר יחזקאל. במקום נפצעו שני גברים נוספים באורח קשה ובינוני ופונו לבית החולים. חובשי איחוד הצלה מסרו כי מדובר בתאונה עם מעורבות שני כלי רכב. מותם של שני ההרוגים נקבע בזירה עקב חומרת הפציעות.קובי רוזן
עימות באל מועייר: צה"ל ירה לעבר מסיתים בעת החזרת בעלי חיים גנובים
כוחות צה"ל אבטחו הערב כניסה של שוטרי מחוז ש"י ואזרח לכפר אל מועייר בחטיבת בנימין, לצורך החזרת בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו בלוקים ואבנים לעבר הכוח. הכוחות הגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים להסרת האיום וזוהו פגיעות. צה"ל מתחקר את האירועים המקדימים ואת ניהול האירוע.ב. ניסני
מפלגת "עמך ישראל" - עוד מאותו הדבר: הכה בחרדים וקבל מנדטים // דעה
נאומו של עופר וינטר הערב גרם לבטנם של רבים במחנה הימין להתהפך | המושג "משתמטים" שנראה כי נלקח היישר ממכונת הרעל של השמאל האנטי-חרדי, עלה על דל שפתיו של יהודי שומר תורה ומצוות, ממנו ציפינו ליותר, להרבה יותר (דעה)ישראל גראדווהל
התניא לא בא לשבור אותך. הוא בא ללמד איך להפסיק להתבייש במאבק
בשיעור מיוחד לפרשת ניצבים, הרב ג'ייקובסון מגלה את אחד היסודות המהפכניים של התניא: המאבק הפנימי שלנו אינו תקלה שצריך להתבייש בה — אלא חלק מהתוכנית האלוקית (יהדות)הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון
בצל הסערות הפוליטית; מקלב משדר עסקים כרגיל והשתתף בכנס של ׳הרשות׳
מאות זוגות השתתפו בכנס סיום קורס מוגנות של הרשות החרדית באשקלון | ח"כ מקלב שיבח את ההורים וקרא לחזק את תקצוב הרשות (בארץ)חזקי שטרן
תאונה קטלנית בכביש 675: שני הרוגים ושני פצועים קשה
שני גברים בני 30-40 נהרגו היום בתאונת דרכים קשה בכביש 675 סמוך למחלף נבות גדעונה. צוותי מד"א פינו לבית החולים העמק שני פצועים נוספים במצב קשה עם חבלה רב מערכתית: גבר כבן 30 ואישה בת 37.קובי רוזן