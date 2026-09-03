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המתיחות במזרח התיכון

'איראן ביקשה להשמיד את ישראל': טראמפ מצהיר על שליטה בהורמוז ושוקל להכריז על סיום המלחמה

בהצהרה בבית הלבן הבהיר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי וושינגטון שולטת במצר הורמוז והנחיתה מכה צבאית קשה על איראן ש"רוצה להשמיד את ישראל", בעוד ב'וול סטריט ג'ורנל' דווח כי הנשיא נוטה להכריז רשמית על סיום הלחימה עם איראן| במקביל, שר ההגנה האמריקני האריך את פריסת 50 אלף הלוחמים, 19 ספינות המלחמה ומערכות ההגנה במזרח התיכון עד שנת 2027 (חדשות)

3תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא דונלד טראמפ מסר הלילה (בין רביעי לחמישי) באירוע בבית הלבן הצהרה בנוגע למצבה של ולשליטה האמריקנית במצר הורמוז. "ארה"ב פועלת במלחמה כדי לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לעצמנו", הבהיר הנשיא, תוך שהוא מדגיש כי איראן ביקשה "להשמיד את ישראל" ובהמשך לאיים גם על אירופה ועל ארצות הברית.

בהתייחס לשליטה האמריקנית באזור, ציין כי "ארה"ב שולטת עכשיו במצר הורמוז" וכי ספינות נפט רבות עוברות בו. מדובר במעבר ימי אסטרטגי חיוני לאספקת הנפט העולמית, ושליטה אמריקנית בו משמעה יכולת להפעיל לחץ כלכלי כבד על איראן.

הנשיא האמריקני העריך כי מצבה של איראן "בכלל לא טוב" והוסיף: "עד כה הם עשו מעט מאוד כדי לעצור את זה. זו רק שאלה של זמן". לדבריו, "השמדנו הרבה" - התייחסות למטרות איראניות שנפגעו במהלך התקיפות האחרונות.

בתוך כך, דיווח עיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי הנשיא טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון כי כרגע הוא נוטה לחיוב בנושא זה, אך טרם התקבלה החלטה סופית.

במקביל להצהרות הנשיא, שר ההגנה האמריקני האריך את פריסת הכוחות האמריקניים במזרח התיכון עד לשנת 2027. הפריסה המורחבת כוללת כ-50 אלף חיילים, 19 ספינות מלחמה, מערכות הגנה אווירית וטייסות קרב - כוח משמעתי שנועד להבטיח את השליטה האמריקנית באזור ולהרתיע את איראן מפעולות נוספות.

ההחלטה על הארכת הפריסה מגיעה על רקע המצור הימי המתהדק על איראן, במסגרתו הסיטו כוחות אמריקניים 86 כלי שיט מסחריים ממסלולם, השביתו שלושה כלי שיט ובדקו שניים נוספים. המצור, שחודש ביולי השנה, נועד לחנוק את כלכלת המשטר בטהראן ולמנוע תנועת סחורות וציוד צבאי.

במערכת הביטחון הישראלית מגבירים את הדריכות לנוכח ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. צה"ל השלים היערכות למספר תרחישים, הן במערכי ההגנה והן בתוכניות התקיפה, מחשש שחילופי מהלומות בין הצדדים יתפתחו לעימות רחב ויובילו גם לירי לעבר ישראל.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס מוקדם יותר לאפשרות שאיראן תבחר לתקוף דווקא בתקופת החגים. "ככל שהלחץ של ארה"ב על איראן גובר והחיכוך והמחנק הכלכלי על איראן גובר, יש סבירות שהם כן יתקפו. אנחנו מוכנים לזה בהגנה", מסר. לדבריו, "אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה בתיאום ארה"ב".
ארה"באיראןדונלד טראמפ

3 תגובות

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3
כלום כבר לא דרמטי
בפעם המיליון
2
איראן ביקשה להשמיד? מבקשת עדיין ועכשיו יותר מבעבר ...חחח..
מה
1
טראמפ המנהיג הכי חלש בהיסטוריה. לא יאומן. אני במקום הרוסים או הסינים משמיד את אמריקה. ההרתעה שלה 000. הם לא שווים כלום. הם הפחדנים הכי גדולים
דוד

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