הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר הלילה (בין רביעי לחמישי) באירוע בבית הלבן הצהרה בנוגע למצבה של איראן ולשליטה האמריקנית במצר הורמוז. "ארה"ב פועלת במלחמה כדי לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לעצמנו", הבהיר הנשיא, תוך שהוא מדגיש כי איראן ביקשה "להשמיד את ישראל" ובהמשך לאיים גם על אירופה ועל ארצות הברית.

בהתייחס לשליטה האמריקנית באזור, טראמפ ציין כי "ארה"ב שולטת עכשיו במצר הורמוז" וכי ספינות נפט רבות עוברות בו. מדובר במעבר ימי אסטרטגי חיוני לאספקת הנפט העולמית, ושליטה אמריקנית בו משמעה יכולת להפעיל לחץ כלכלי כבד על איראן. הנשיא האמריקני העריך כי מצבה של איראן "בכלל לא טוב" והוסיף: "עד כה הם עשו מעט מאוד כדי לעצור את זה. זו רק שאלה של זמן". לדבריו, "השמדנו הרבה" - התייחסות למטרות איראניות שנפגעו במהלך התקיפות האחרונות. בתוך כך, דיווח עיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי הנשיא טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון כי כרגע הוא נוטה לחיוב בנושא זה, אך טרם התקבלה החלטה סופית. הגורו העולמי של הכלכלה הנבונה: אני בחובות של 1.2 מיליארד דולר דני שפיץ | 09:29 משבר הדלק מחמיר: מסוק עיתונאים התרסק בשול הכביש דני שפיץ | 09:05 במקביל להצהרות הנשיא, שר ההגנה האמריקני האריך את פריסת הכוחות האמריקניים במזרח התיכון עד לשנת 2027. הפריסה המורחבת כוללת כ-50 אלף חיילים, 19 ספינות מלחמה, מערכות הגנה אווירית וטייסות קרב - כוח משמעתי שנועד להבטיח את השליטה האמריקנית באזור ולהרתיע את איראן מפעולות נוספות.

ההחלטה על הארכת הפריסה מגיעה על רקע המצור הימי המתהדק על איראן, במסגרתו הסיטו כוחות אמריקניים 86 כלי שיט מסחריים ממסלולם, השביתו שלושה כלי שיט ובדקו שניים נוספים. המצור, שחודש ביולי השנה, נועד לחנוק את כלכלת המשטר בטהראן ולמנוע תנועת סחורות וציוד צבאי.

במערכת הביטחון הישראלית מגבירים את הדריכות לנוכח ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. צה"ל השלים היערכות למספר תרחישים, הן במערכי ההגנה והן בתוכניות התקיפה, מחשש שחילופי מהלומות בין הצדדים יתפתחו לעימות רחב ויובילו גם לירי לעבר ישראל.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס מוקדם יותר לאפשרות שאיראן תבחר לתקוף דווקא בתקופת החגים. "ככל שהלחץ של ארה"ב על איראן גובר והחיכוך והמחנק הכלכלי על איראן גובר, יש סבירות שהם כן יתקפו. אנחנו מוכנים לזה בהגנה", מסר. לדבריו, "אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה בתיאום ארה"ב".