86 ספינות הוסטו ממסלולן | כך נראית אכיפת המצור הימי על איראן

נאומו של עופר וינטר הערב גרם לבטנם של רבים במחנה הימין להתהפך | המושג "משתמטים" שנראה כי נלקח היישר ממכונת הרעל של השמאל האנטי-חרדי, עלה על דל שפתיו של יהודי שומר תורה ומצוות, ממנו ציפינו ליותר, להרבה יותר (דעה)

ישראל גראדווהל