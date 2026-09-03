שר הביטחון: לחץ כלכלי על איראן עלול לדחוף אותה לצעדי ייאוש

מבזקים נוספים
מכה קשה למיסיונרים: הפגנות החרדים הכניעו את 'קפה הסמטה' - שיסגור בשבת
קפה הסמטה המנוהל בידי יהודים מסיונרים רחמנא ליצלן, הודיע כי יסגור את שעריו בשבת בעקבות הפגנות החרדים במקום מדי שבת | הפרטים המלאים (חרדים)קובי ישראל
הִנֵּה מַה טּוֹב; האחים האדמו"רים נפגשו יחדיו והתברכו בברכת השנים
האדמו"ר מתולדות אהרן הגיע אמש (רביעי) לביקור במעונו של אחיו, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, לברך ולהתברך בברכת השנים | הפגישה בין שני האחים ארכה למעלה משעה ביחידות, ובסיום הביקור ליווה האדמו"ר מתוא"י את אחיו האדמו"ר מתו"א עד לפתח הבית ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)חיים רוזנבוים
בצהרי היום: ילדי קרית הרצוג אמרו סליחות וקיבלו ארטיקים
מעמד סליחות מרומם נערך במוסדות "אוהלי אברהם" בשכונת קריית הרצוג בבני ברק, בראשות ראש המוסדות והמרא דאתרא, הגאון הגדול רבי משה חזקיהו שליט"א, ובהשתתפות רב העיר בני ברק, הגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון שליט"א | צפו בגלריה (יהדות)כיכר השבת
ארה"ב חושפת את נשק יום הדין: הלייזר המהפכני שמיירט כטב"מים במחיר אפסי
הצבא האמריקאי חתם על חוזה ראשון לייצור נשק לייזר רב-עוצמה | המערכת תאפשר יירוט כטב"מים בעלות נמוכה משמעותית | פריצת דרך טכנולוגית (תקיפה והגנה)כיכר השבת
זעם אדיר על סנצ'ס: הדו"ח הסודי שמחריד את ספרד - וההכחשה של מרוקו
עשרות אלפי בני אדם יצאו לרחובות ספרד לאחר שדוח סודי שפורסם מעלה כי מרוקו ניסתה למעשה לכבוש את סאוטה באמצעות הגירה מאסיבית ופתאומית של עשרות אלפים ביולי האחרון | הספרדים זועמים על הממשלה והטיפול הכושל באירוע ההיסטורי (בעולם)כיכר השבת
להינצל מהמחלה הארורה: הסגולה המבהילה שמכה גלים
במחלקות האונקולוגיות זועקים: "חולי הסרטן זקוקים לסיוע הזה באופן בהול" | גדולי ישראל פרסמו מכתב חריג בו הם מברכים: "יזכו במידה כנגד מידה שלא ידעו הם ממחלות" | הרב חנניה צ'ולק יצא מגדרו - כל הפרטים (חרדים)אסף מגידו
מצמרר: הילד חיכה חודשים לתרומה - בדיקה אחת בסוף הצילה את חייו
במחלקות האונקולוגיות זועקים: "חולי הסרטן זקוקים לסיוע הזה באופן בהול" | גדולי ישראל פרסמו מכתב חריג בו הם מברכים: "יזכו במידה כנגד מידה שלא ידעו הם ממחלות" | הרב חנניה צ'ולק יצא מגדרו - כל הפרטים (חרדים)אסף מגידו
איראן: מספר ההרוגים בעקבות התקיפה האמריקנית מזנק - והחתונה שהופגזה
שר הבריאות האיראני דיווח על עלייה במספר ההרוגים בתקיפה האמריקנית בלילה שבין שלישי לרביעי | במקביל, התקיפה המיוחסת לארה"ב שפגעה בחתונה במחוז סיריק ממשיכה לעורר כותרות בעולם (חדשות)כיכר השבת