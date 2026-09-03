דוח משטרתי פנימי שדלף בספרד מעורר סערה לאחר שהגדיר את גל ההגירה ההמוני למובלעת סאוטה בסוף יולי 2026 כמבצע מתוכנן ומודרג, ולא כאירוע הגירה ספונטני. לפי הדיווחים על המסמך, כוחות הביטחון של מרוקו הפגינו אי-התערבות מוחלטת ליד מעבר טראחאל, לא ניסו לפזר את ההמון, ואף תועדו כשהם מכוונים את המהגרים לעבר שטח ספרד.

מנגד, ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, מיהר להבהיר לחברי הקונגרס כי לא נמצאו ראיות לכך ששלטונות מרוקו ארגנו או יזמו את האירוע. סנצ'ס ציין כי שירותי הדיפלומטיה, הנציבות האירופית וארגונים בינלאומיים לא סיפקו ממצאים המאשרים מעורבות מדינתית.

עם זאת, ראש הממשלה הודה כי כוחות הביטחון המרוקאיים איפשרו את המעבר במשך כ-10 שעות בשיא האירוע ב-30 ביולי, והוסיף כי טרם נקבע אם מדובר בחוסר יכולת מבצעית או במחדל מכוון.

הדיווחים על מעורבות אפשרית והכחשת הרשויות ברבאט הובילו למתיחות פוליטית חריפה במדריד ולגל מחאות חסר תקדים. ב-2 בספטמבר 2026, במהלך יום סאוטה הרשמי, יצאו עשרות אלפי בני אדם לרחובות המובלעת ובלמעלה מ-200 ערים ברחבי ספרד. במדריד נרשמו עימותים קשים בסיום הפגנה של כ-50,000 משתתפים, והמשטרה פיזרה את המפגינים תוך שימוש בכדורי גומי ובגז מדמיע.

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מנהיג סאוטה, חואן חסוס ויבאס, תקף בחריפות את הממשלה המרכזית ואמר כי "מה שקרה לנו לא היה משבר הגירה, מה שקרה היה הפרה של השלמות הטריטוריאלית של ספרד". מנגד, שר המדיניות הטריטוריאלית אנג'ל ויקטור טורס טען כי המחאות מונעות משיקולים פוליטיים וכי "זה לא נועד להביע תמיכה בעיר סאוטה או בתושביה, זה נועד לתקוף את ממשלת ספרד".

אירועי סוף יולי 2026 כללו מעבר של כ-72,000 בני אדם שחצו את הגבול לסאוטה בתוך יומיים בלבד, בעיקר בשחייה וברגל. באירוע נרשמו לפחות 80 מקרי מוות, ואלפי מהגרים עדיין שוהים במובלעת. דוויד הרננדז, מורה בן 45 שהשתתף במחאה בסאוטה, הביע את זעם התושבים ואמר כי "התגובה הייתה בלתי מספקת, מאוחרת, ובנוסף לכל כללה הפקרה מוחלטת של החובה מצד הממשלה. אנחנו לא יכולים להיות אזרחים מסוג ב', והגבול שלנו אסור שיופקר".