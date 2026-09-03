מניין ההרוגים באיראן עלה בימים האחרונים בעקבות גל תקיפות נוסף של צבא ארצות הברית בלילה שבין שלישי לרביעי, כאשר עד כה תועדו במדינה 3,636 הרוגים, מתוכם 1,701 אזרחים לפי הדיווחים הרשמיים באיראן.

שר הבריאות האיראני דיווח כי 18 בני אדם נהרגו ו-108 נפצעו בסדרת התקיפות האחרונה של ארצות הברית ביום שלישי בלילה. על פי דיווחי הסהר האדום באיראן, ארבעה מכלל ההרוגים ו-67 פצועים נפגעו במהלך חתונה שהתקיימה סמוך לחופי מצר הורמוז.

מנגד, צבא ארצות הברית דיווח על 18 אנשי צבא אמריקאים שנהרגו ויותר מ-750 שנפצעו במהלך כל ימי הלחימה. בתגובה לדיווחים האיראניים מסר דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, קפטן טים הוקינס, כי "אנחנו מודעים לדיווחים, שמקורם בתקשורת הממלכתית באיראן. הצבא האמריקאי לעולם אינו מכוון לאזרחים, בניגוד למשמרות המהפכה".

בעקבות הדיווחים הביע מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש "דאגה עמוקה". דובר האו"ם, סטפן דוג'אריק, מסר כי המזכ"ל "מוטרד עמוקות מהדיווחים על נפגעים אזרחים, כולל תקיפה שדווח כי פגעה בחתונה באיראן". דוג'אריק הוסיף כי "המזכ"ל מגנה את כל התקפות נגד אזרחים. הוא מזכיר כי על כל הצדדים לכבד את מחויבויותיהם לפי המשפט ההומניטרי הבינלאומי, כולל עקרונות ההבחנה, היחסיות והזהירות".

בתגובה לגל התקיפות השיקה איראן מתקפות טילים וכטב"מים נגד יעדים אמריקאיים בבחריין, ירדן, כווית ועיראק, לצד איומים לפגוע במכליות נפט במצר הורמוז. במקביל, הנשיא דונלד טראמפ איים בהפעלת כוח צבאי נוסף, בעוד יועציו לוחצים למנוע הסלמה חריפה לפני בחירות האמצע המתוכננות ל-3 בנובמבר 2026.