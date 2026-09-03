בצהרי היום: ילדי קרית הרצוג אמרו סליחות וקיבלו ארטיקים

מעמד סליחות מרומם נערך במוסדות "אוהלי אברהם" בשכונת קריית הרצוג בבני ברק, בראשות ראש המוסדות והמרא דאתרא, הגאון הגדול רבי משה חזקיהו, ובהשתתפות רב העיר בני ברק, הגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון.

במעמד נשאו דברים הגאונים הגדולים, אשר עמדו על מעלת ימי הרחמים והסליחות ועל חשיבות ההכנה הרוחנית לקראת הימים הנוראים.

במעמד השתתפו סגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך שלמה אלחרר, רמ"ט הלשכה ראובן שארהבני, מנהל מחלקת החינוך שמואל דדון, אישי ציבור ומנהלי המוסדות – הרב מאיר חזקיהו והרב שמעון חזקיהו.

בדבריהם עמדו הסגנים ונציגי העירייה על מעלת המקום, שהפך לדבריהם לאבן שואבת עבור תושבי קריית הרצוג והאזור כולו, ועל הפעילות החינוכית והקהילתית הענפה המתקיימת במקום.

גולת הכותרת של המעמד הייתה השתתפותם של מאות ילדי המוסדות, אשר התכנסו יחדיו וערכו את סדר הסליחות בהתרגשות ובכוונה, כחלק מההכנה לקראת ראש השנה והימים הנוראים.

בסיום המעמד, לאחר הסליחות והדברים שנישאו, חולקו לילדים ארטיקים, כאות של שמחה וחיבה, והילדים יצאו מהמעמד בתחושת התרוממות לקראת הימים הנוראים.