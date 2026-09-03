ילד בן 9 נפגע בינוני מרכב בלוד

האדמו"ר מתולדות אהרן הגיע אמש (רביעי) לביקור במעונו של אחיו, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, לברך ולהתברך בברכת השנים | הפגישה בין שני האחים ארכה למעלה משעה ביחידות, ובסיום הביקור ליווה האדמו"ר מתוא"י את אחיו האדמו"ר מתו"א עד לפתח הבית ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)

חיים רוזנבוים